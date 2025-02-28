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خارج الحدود

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يقتحمون كلية برنارد بجامعة كولومبيا (فيديو)

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

اشتبك متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يرتدون الكوفية التقليدية مع الشرطة الأمريكية بعد أن حاولت منعهم من دخول حرم جامعة كولومبيا في نيويورك ودخلوا إلى إحدى قاعات كلية برنارد بالجامعة.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين اقتحموا وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية والأقنعة قاعة ميلبانك في كلية برنارد بجامعة كولومبيا في نيويورك؛ وتضم القاعة مكتب العميدة، واعتدوا على أحد الموظفين هناك يوم الأربعاء.

 

وقالت عميدة كلية برنارد لورا روزنبيري، في بيان لها، إن المتظاهرين "غادروا قاعة ميلبانك في المساء، دون حدوث أي وقائع أخرى".

وأضافت: "لكن دعونا نكون واضحين.. يظل تجاهلهم لسلامة مجتمعنا غير مقبول أبدًا".

وحذرت من أنه إذا لم يغادر الطلبة الكلية بحلول الساعة 09:30 مساء، فقد يضطر المسؤولون إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضرورية لحماية الحرم الجامعي.

وقالت جماعة "طلاب جامعة كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين" في حسابها على منصة "إكس"، إن المتظاهرين "تفرقوا بعد أن وافقت الإدارة على مقابلتهم بعد ظهر يوم الخميس".

ووفقا للجماعة، طالب المتظاهرون بالعفو عن جميع الطلبة الذين تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم بسبب أفعالهم المؤيدة لفلسطين، والاجتماع بروزنبيري والعميدة ليزلي جريناج، والتراجع عن قرار طرد اثنين من الطلبة.

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