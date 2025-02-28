متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يقتحمون كلية برنارد بجامعة كولومبيا (فيديو)

اشتبك متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يرتدون الكوفية التقليدية مع الشرطة الأمريكية بعد أن حاولت منعهم من دخول حرم جامعة كولومبيا في نيويورك ودخلوا إلى إحدى قاعات كلية برنارد بالجامعة.

Police clash with protesters at Columbia University https://t.co/BfLh5buw0O pic.twitter.com/k3WTRXIkHE — New York Post (@nypost) February 27, 2025

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين اقتحموا وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية والأقنعة قاعة ميلبانك في كلية برنارد بجامعة كولومبيا في نيويورك؛ وتضم القاعة مكتب العميدة، واعتدوا على أحد الموظفين هناك يوم الأربعاء.

وقالت عميدة كلية برنارد لورا روزنبيري، في بيان لها، إن المتظاهرين "غادروا قاعة ميلبانك في المساء، دون حدوث أي وقائع أخرى".

وأضافت: "لكن دعونا نكون واضحين.. يظل تجاهلهم لسلامة مجتمعنا غير مقبول أبدًا".

وحذرت من أنه إذا لم يغادر الطلبة الكلية بحلول الساعة 09:30 مساء، فقد يضطر المسؤولون إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضرورية لحماية الحرم الجامعي.

Chaos erupt while pro jih@dist are showing their true color. Nypd made a few arrests.



Columbia University is now being run by the pro jih@dist.



Video source. Theurbanwarrior pic.twitter.com/8pbacnK2qd — proud jew ✡️ (@PhuckYourVax) February 27, 2025

وقالت جماعة "طلاب جامعة كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين" في حسابها على منصة "إكس"، إن المتظاهرين "تفرقوا بعد أن وافقت الإدارة على مقابلتهم بعد ظهر يوم الخميس".

ووفقا للجماعة، طالب المتظاهرون بالعفو عن جميع الطلبة الذين تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم بسبب أفعالهم المؤيدة لفلسطين، والاجتماع بروزنبيري والعميدة ليزلي جريناج، والتراجع عن قرار طرد اثنين من الطلبة.

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