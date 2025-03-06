قيادات التعليم بالإسكندرية تناقش آليات لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب الابتدائية

عقد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أمس الأربعاء، اجتماعًـا موسعًـا بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشؤون التنفيذية وأحمد السيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومديري عموم الإدارات التعليمية التسع لمناقشة آليات تطبيق إجراءات وفعاليات برنامج المشروع القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي بالإدارات التعليمية المستهدفة (منتزه ثان، منتزه أول، العجمي، برج العرب)، وضرورة متابعة تفعيل البرنامج فنيًّا وإداريًّا وفق خطة البرنامج العلاجي والجدول الزمني بشكل يومي.

في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتطبيق إجراءات وفعاليات برنامج المشروع القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي والاستعداد لاختبارات شهر مارس.

وشدّد مدير المديرية على إنهاء الاستعدادات لاختبارات شهر مارس وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة والجداول المعلنة، كما أصدر تعليماته بضرورة التزام الطلاب بالحضور اليومي وتكون التقييمات طوال الأسبوع.

وفي سياق متصل أصدر أبوزيد تعليماته بتنظيم مسابقة أوائل الطلبة والتي ينظمها تعليم الإسكندرية بالتنسيق مع الدكتور سعيد عبد العزيز أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية وشريف فتحي أمين أمانة التعليم، وفق بروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحزب مستقبل وطن، مؤكدًا أهمية المسابقة في خلق روح المنافسة الشريفة وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن لدى أبنائنا الطلاب من خلال أسئلة المشروعات القومية التنموية.

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