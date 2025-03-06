الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتجاه لإقالة مجدي عبد العاطي من تدريب زد وتعيين حمادة صدقي

مجدي عبد العاطي،
مجدي عبد العاطي، فيتو

الدوري المصري، ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن إقالة مجدي عبد العاطي، من تدريب فريق زد.

كما انتشرت أنباء بتعيين حمادة صدقي مديرًا فنيًّا للفريق، ومعه عادل مصطفى مدربًا.

وتحددت الأندية المشاركة في مجموعتي التتويج والهبوط، في الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء منافسات المرحلة الأولى من عمر المسابقة.

وتلعب منافسات الدوري المصري الممتاز 2024/25، على مرحلتين، في المرحلة الأولى ينتافس 18 فريقًا ضد بعضهم، إذ يلعب كل فريق 17 مباراة، بغير نظام الذهاب والإياب، وفي المرحلة الثانية، يتم وضع الفرق أصحاب المراكز من 1 لـ 9 في مجموعة يتنافسون في ما بينهم على تحديد بطل الدوري، وأصحاب المراكز من 10 لـ 18 في مجموعة من أجل تحديد الهابط.

واختتمت أمس منافسات الجولة 17 والأخيرة من عمر المرحلة الأولى، وجاءت نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري كما يلي:

الأهلي ضد طلائع الجيش: 2-0.

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا: 2-1.

بتروجت ضد غزل المحلة: 2-1.

بفوز بتروجيت على غزل المحلة، ضمن الفريق تواجده في مجموعة التتويج، بدلًا من زد الذي ضمن وجوده في مجموعة الهبوط، حيث وصل رصيد فريق بتروجيت إلى 22، بفارق نقطة عن زد.

مجموعة التتويج في الدوري المصري

1- بيراميدز: 42 نقطة.

2- الأهلي: 39 نقطة.

3- الزمالك: 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي: 30 نقطة.

5- البنك الأهلي: 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا: 24 نقطة.

7- فاركو: 23 نقطة.

8- بتروجت: 22 نقطة.

9- حرس الحدود: 22 نقطة.

 

مجموعة الهبوط في الدوري المصري

10- زد: 21 نقطة.

11- طلائع الجيش: 21 نقطة.

12- سموحة: 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري: 18 نقطة.

14- غزل المحلة: 18 نقطة.

15- الجونة: 17 نقطة.

16- الإسماعيلي: 14 نقطة.

17- إنبي: 12 نقطة.

18- مودرن سبورت: 9 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز المصري البورسعيدي بيراميدز مجدى عبد العاطى منافسات الدوري المصري الممتاز

مواد متعلقة

كنا خارج الخدمة، أول تعليق من عبد الحميد بسيوني بعد الخسارة أمام الأهلي بالدوري

حارس ليفربول يقتنص جائزة أفضل لاعب في مباراة الريدز وباريس سان جيرمان

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

105 فوز، أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري

موعد عودة ياسر إبراهيم للمشاركة مع الأهلي

رغم الصيام، مران صباحي للاعبي الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

تعرف على غيابات الأهلي عن مواجهة طلائع الجيش بالدوري

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش بالدوري

ads

الأكثر قراءة

الدوري المصري، بتروجيت يخطف فوزا قاتلا 2-1 على غزل المحلة

أول رد من أبو تريكة على منتقدي ظهوره في إعلان استاد الأهلي "فيديو"

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

كولر يكشف طبيعة إصابة جراديشار بمباراة طلائع الجيش

الدوري المصري، الأهلي يفشل في هز شباك طلائع الجيش بعد 30 دقيقة

حالة الطقس، الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والصعيد

انخفاض يصل إلى 45 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يخطف فوزا ثمينا خارج ملعبه أمام باريس سان جيرمان

منوعات

المزيد

مناوشات زوجية بين ملك وملكة بريطانيا أثناء مشاركتهما فى تحضير إفطار رمضان

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء لفلسطين وأهل غزة في اليوم السادس من رمضان

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت "علي بن أبي طالب.. باب مدينة العلم"

المزيد
الجريدة الرسمية