اتجاه لإقالة مجدي عبد العاطي من تدريب زد وتعيين حمادة صدقي

الدوري المصري، ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن إقالة مجدي عبد العاطي، من تدريب فريق زد.

كما انتشرت أنباء بتعيين حمادة صدقي مديرًا فنيًّا للفريق، ومعه عادل مصطفى مدربًا.

وتحددت الأندية المشاركة في مجموعتي التتويج والهبوط، في الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء منافسات المرحلة الأولى من عمر المسابقة.

وتلعب منافسات الدوري المصري الممتاز 2024/25، على مرحلتين، في المرحلة الأولى ينتافس 18 فريقًا ضد بعضهم، إذ يلعب كل فريق 17 مباراة، بغير نظام الذهاب والإياب، وفي المرحلة الثانية، يتم وضع الفرق أصحاب المراكز من 1 لـ 9 في مجموعة يتنافسون في ما بينهم على تحديد بطل الدوري، وأصحاب المراكز من 10 لـ 18 في مجموعة من أجل تحديد الهابط.

واختتمت أمس منافسات الجولة 17 والأخيرة من عمر المرحلة الأولى، وجاءت نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري كما يلي:

الأهلي ضد طلائع الجيش: 2-0.

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا: 2-1.

بتروجت ضد غزل المحلة: 2-1.

بفوز بتروجيت على غزل المحلة، ضمن الفريق تواجده في مجموعة التتويج، بدلًا من زد الذي ضمن وجوده في مجموعة الهبوط، حيث وصل رصيد فريق بتروجيت إلى 22، بفارق نقطة عن زد.

مجموعة التتويج في الدوري المصري

1- بيراميدز: 42 نقطة.

2- الأهلي: 39 نقطة.

3- الزمالك: 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي: 30 نقطة.

5- البنك الأهلي: 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا: 24 نقطة.

7- فاركو: 23 نقطة.

8- بتروجت: 22 نقطة.

9- حرس الحدود: 22 نقطة.

مجموعة الهبوط في الدوري المصري

10- زد: 21 نقطة.

11- طلائع الجيش: 21 نقطة.

12- سموحة: 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري: 18 نقطة.

14- غزل المحلة: 18 نقطة.

15- الجونة: 17 نقطة.

16- الإسماعيلي: 14 نقطة.

17- إنبي: 12 نقطة.

18- مودرن سبورت: 9 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.