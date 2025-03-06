قبول طلبات المرحلة الثانية لتقنين أوضاع اليد على أراضي المنازل بواحة الفرافرة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، فتح باب قبول الطلبات المرحلة الثانية للسادة المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع اليد على أراضي المنازل القائمة بمنطقة قشنا بمدينة الفرافرة وذلك لبحثها عن طريق اللجان المختصة وتحديد مدى إمكانية تقنين الأوضاع من عدمه، وذلك حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وأكدت محافظة الوادي الجديد، في بيان أن المستندات المطلوبة مبدئيًا هي طلب وفقًا للنموذج المعد (بمعرفة المركز التكنولوجي) وصورة بطاقة الرقم القومي سارية بالإضافة إلى طلب معاينة موضحا به الأطوال والحدود والمساحة (حسب النموذج المعد بمعرفة المركز التكنولوجي) وصورة من تراخيص البناء - إن وجد وكذا إيصال مرافق حديث - مياه - كهرباء - تليفون) وصورة من إخطار الملكية (إن وجد) وصورة من المستندات والعقود الدالة على حيازة مقدم الطلب للعقار. المحرر لهم مخالفات بناء بدون ترخيص تقديم صورة من المحاضر المحررة ضدهم.

كما نشرت محافظة الوادي الجديد، في بيانها أن الطلبات تقدم بالمركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية لمركز الفرافرة وبصفة شخصية أو بتوكيل رسمي ولن يلتفت إلى طلبات تقدم بالبريد أو بأي وسيلة أخرى قبل أو بعد الموعد المحدد.

يأتي ذلك في إطار تلبية لمطالب العديد من المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتيسير إجراءات التقنين على المواطنين.

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