الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قبول طلبات المرحلة الثانية لتقنين أوضاع اليد على أراضي المنازل بواحة الفرافرة

الفرافرة، فيتو
الفرافرة، فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، فتح باب قبول الطلبات المرحلة الثانية للسادة المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع اليد على أراضي المنازل القائمة بمنطقة قشنا بمدينة الفرافرة وذلك لبحثها عن طريق اللجان المختصة وتحديد مدى إمكانية تقنين الأوضاع من عدمه، وذلك حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وأكدت محافظة الوادي الجديد، في بيان أن المستندات المطلوبة مبدئيًا هي طلب وفقًا للنموذج المعد (بمعرفة المركز التكنولوجي) وصورة بطاقة الرقم القومي سارية بالإضافة إلى طلب معاينة موضحا به الأطوال والحدود والمساحة (حسب النموذج المعد بمعرفة المركز التكنولوجي) وصورة من تراخيص البناء - إن وجد وكذا إيصال مرافق حديث - مياه - كهرباء - تليفون) وصورة من إخطار الملكية (إن وجد) وصورة من المستندات والعقود الدالة على حيازة مقدم الطلب للعقار. المحرر لهم مخالفات بناء بدون ترخيص تقديم صورة من المحاضر المحررة ضدهم.

كما نشرت محافظة الوادي الجديد، في بيانها أن الطلبات تقدم بالمركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية لمركز الفرافرة وبصفة شخصية أو بتوكيل رسمي ولن يلتفت إلى طلبات تقدم بالبريد أو بأي وسيلة أخرى قبل أو بعد الموعد المحدد.
يأتي ذلك في إطار تلبية لمطالب العديد من المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتيسير إجراءات التقنين على المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد المركز التكنولوجي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بناء بدون ترخيص تراخيص البناء تقنين أوضاع اليد تقنين الاوضاع محافظة الوادى الجديد واحة الفرافرة
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025 بالصاغة، سعر عيار 21 الآن بعد الارتفاع

رسميا، تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري

رابطة الأندية تعلن جدول المرحلة الأخيرة من منافسات الدوري (صور)

القبض على مرتكب مجزرة صلاة التراويح في بلدة حيالين بحماة السورية (صور)

تعرف على جدول مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري

صفر بامتياز، أرقام سلبية غير مسبوقة لمحمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

جريمتان مروعتان تهزان المنيا في رمضان، شاب يذبح شقيقته وآخر يتخلص من شقيقه الأصغر

سقط فجأة وسط الصفوف، وفاة موظف أثناء صلاة التراويح داخل مسجد بالقليوبية

منوعات

المزيد

فضيحة القرن، مقاتل يستعين بـ"توأمه" للفوز ببطولة عالمية لفنون القتال ووشم يكشفه (صور)

مناوشات زوجية بين ملك وملكة بريطانيا أثناء مشاركتهما فى تحضير إفطار رمضان

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ابتهال مؤثر للشيخ عمر نبيل عبد الرازق في مدح رسول الله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية