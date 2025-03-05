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خارج الحدود

حان وقت استكمال المهمة، سموتريتش يوجه رسالة لرئيس أركان جيش الاحتلال الجديد

وزير المالية الإسرائيلي،
وزير المالية الإسرائيلي، فيتو

وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، رسالة  لرئيس هيئة أركان جيش الاحتلال  الإسرائيلي إيال زامير.

وجاء في الرسالة: “إن هذا هو الوقت لاستكمال المهمة والقضاء على حماس والهدف الأساسي هو النصر وإعادة المحتجزين”.

 زامير: الجيش الإسرائيلي فشل في 7 أكتوبر

 

وفي السياق ذاته قال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال  الإسرائيلي إيال زامير: “أتحمل اليوم هذه المسؤولية وأدرك جسامتها بعد ما حدث إثر فشل 7 أكتوبر”.

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رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن إنهاء مهامه ويطالب بفتح تحقيق في فشل 7 أكتوبر

وأضاف زامير: المقاتلون في القوات النظامية والاحتياط هم قوة التغيير في الجيش والمجتمع، ولن ننسى صرخات طلب العون أمام ضربات المهاجمين ونتعهد بهزيمتهم وقيادة الجيش إلى النصر.

وتابع: في السابع من أكتوبر فشل جيش الاحتلال  الإسرائيلي واخترقت حدودنا والمهمة لم تنته بعد لأن حماس تعرضت لضربات كبيرة لكن لم يتم إخضاعها بعد.

واستطرد: “هذه حرب وجود ستتواصل حتى إعادة مختطفينا وحتى تحقيق الحسم والنصر، والجيش سيواصل التحقيق في ما قام به بغية التصحيح والتطوير والأيام القادمة أفضل”.

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الجيش الإسرائيلي وزير المالية الإسرائيلي حماس

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