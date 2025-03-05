حان وقت استكمال المهمة، سموتريتش يوجه رسالة لرئيس أركان جيش الاحتلال الجديد

وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، رسالة لرئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير.

وجاء في الرسالة: “إن هذا هو الوقت لاستكمال المهمة والقضاء على حماس والهدف الأساسي هو النصر وإعادة المحتجزين”.

زامير: الجيش الإسرائيلي فشل في 7 أكتوبر

وفي السياق ذاته قال رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير: “أتحمل اليوم هذه المسؤولية وأدرك جسامتها بعد ما حدث إثر فشل 7 أكتوبر”.

وأضاف زامير: المقاتلون في القوات النظامية والاحتياط هم قوة التغيير في الجيش والمجتمع، ولن ننسى صرخات طلب العون أمام ضربات المهاجمين ونتعهد بهزيمتهم وقيادة الجيش إلى النصر.

وتابع: في السابع من أكتوبر فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي واخترقت حدودنا والمهمة لم تنته بعد لأن حماس تعرضت لضربات كبيرة لكن لم يتم إخضاعها بعد.

واستطرد: “هذه حرب وجود ستتواصل حتى إعادة مختطفينا وحتى تحقيق الحسم والنصر، والجيش سيواصل التحقيق في ما قام به بغية التصحيح والتطوير والأيام القادمة أفضل”.

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