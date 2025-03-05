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رياضة

بتروجت والحدود أبرز المفاجآت، أندية مجموعتي التتويج والهبوط بالدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري

الدوري المصري، أسدل الستار رسميا علي المرحلة الأولي لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 -2025 بنظامه الاستثنائي.

 

 وحجزت 9 فرق رسميا مقعدهم في مجموعة التتويج للمنافسة على لقب الدوري المصري، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

 

على الجانب الآخر تواجد 9 فرق في مجموعة الهبوط وهم زد وطلائع الجيش وسموحة  و الاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت.

 

ويعد بتروجت وحرس الحدود أبرز المفاجآت بتواجدهما في مجموعة التتويج خاصة أنهما تأهل في بداية هذا الموسم من دوري المحترفين فيما شملت مجموعة الهبوط تواجد أندية كبيرة علي رأسهم الاتحاد السكندري وطلائع الجيش والإسماعيلي وإنبي.

 

 

نظام الدوري الممتاز


ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط في دوري المحترفين.

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