الأربعاء 05 مارس 2025
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ثقافة وفنون

طارق لطفي: بخاف من الحقن، وهذا ما حدث مع عادل إمام في الأسانسير

الفنان طارق لطفي،
الفنان طارق لطفي، فيتو

كشف الفنان طارق لطفي، عن أبرز الأشياء التي تخيفه قائلا: "بخاف من الحقن وفي حاجز نفسي بيني وبينها وبنتي ورثت ده والمسألة بتوصل لدرجة مخيفة وبتألم ألم شديد لمجرد إني أشوف حقنة وببقى لازم أعمل تحاليل فبأجل التحاليل وبخليها كل سنة".

 

معاناة طارق لطفي مع الحقن

وأضاف طارق لطفي، خلال الجزء الثاني من حواره ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه يكون متألما جدا ويشعر أن روحه تسحب منه عند حقن التحاليل، مضيفا: "روحي بتنسحب مني وبخاف جدا من الأماكن الضيقة والزحمة".

 

موقف طريف لطارق لطفي مع عادل إمام

وكشف عن موقف طريف حدث له مع الزعيم عادل إمام، قائلا: "في مرة ركبنا أسانسير وكان معايا عادل إمام ومسكت فيه وقلت خروجني من هنا وهو كان دور واحد فالزعيم قعد يهديني ويقولي اهدى يا طارق لأن المسافة كانت صغيرة".

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