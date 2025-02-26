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خارج الحدود

ماجد عبد الفتاح: قمة القاهرة الطارئة ستكون محورية في إبراز وحدة الصف العربي

القمة العربية، فيتو
القمة العربية، فيتو

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن وحدة الصف العربي في مواجهة سيناريوهات التهجير تعتبر أمرًا بالغ الأهمية ومحوري.

 

وحدة الصف العربي منذ 7 أكتوبر

وأكد أن هذه الوحدة كانت واضحة منذ أحداث 7 أكتوبر، حيث كانت المطالب العربية راسخة بضرورة وقف إطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية كبيرة، بالإضافة إلى التوصل إلى أفق سياسي لحل سلمي وتنفيذ حل الدولتين.

 

موعد القمة العربية المقبلة

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة في برنامج "من مصر" على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن القمة العربية القادمة في القاهرة، المقرر عقدها في 4 مارس المقبل، ستكون محورية في إبراز هذه الوحدة، التي بدأ التنسيق لها في القمة الأخوية التي عقدت في المملكة العربية السعودية.

وتابع السفير عبد الفتاح أن القمة العربية الطارئة، التي طلبت مصر عقدها ستؤكد أن العالم العربي سيقف ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو القضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، كما ستؤكد تمسك الدول العربية بتنفيذ حل الدولتين.

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