حجز شاب بتهمة التحرش بسيدة في أطفيح

أمرت نيابة الجيزة بحجز شاب بتهمة التحرش بسيدة في منطقة أطفيح، ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

القبض على المتهم بالجيزة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تضرر سيدة من شاب حددت هويته، واتهمته بالتحرش بها في منطقة أطفيح.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرشه بمقدمة البلاغ، أثناء سيرها في الشارع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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