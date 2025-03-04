تفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث تصادم سيارتين بأطفيح

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في وقوع حادث تصادم سيارتين “ميكروباص”، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بمنطقة أطفيح.



وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين تصادم سيارة ميكروباص تنقل عمالا إلى مكان عملهم، وسيارة أخرى وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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