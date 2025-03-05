مواطن يخسر 200 ألف جنيه مع محمد رمضان لسبب غريب (فيديو)

ذهبت "عربية الفرحة" الخاصة ببرنامج "مدفع رمضان" للفنان محمد رمضان الذي يعرض على شاشة قناة “dmc”، إلى محافظة بورسعيد، من أجل جمع أحلام المواطنين في الشارع.

محمد رمضان يحقق حلم مواطنة بورسعيدية

وفازت شهد محمد سليمان، من منطقة الزهور ببورسعيد، بجائزة "عربية الفرحة" التي كتبتها في ورقة "نفسي أولد وعايزة فلوس".

وأشار محمد رمضان، إلى أنه سيتواصل بسعيدة الحظ من أجل معرفة حلمها الحقيقي من أجل تحقيقه وما إذا كانت ترغب في عملية خاصة بالولادة أم عملية للإنجاب.

مواطن يخسر 200 ألف جنيه بسبب انشغال هاتفه المحمول

وخسر مواطن مبلغ 200 ألف جنيه، بسبب انشغال هاتفه المحمول بمكالمة أخرى، حيث حاول محمد رمضان الاتصال به مرتين ولكن الرقم كان مشغولا.

وطالب محمد رمضان قبل الاتصال بنفس الرقم، المواطن بقطع مكالمته من أجل التواصل معه وفوزه بمبلغ 200 ألف جنيه، دون جدوى.

واضطر محمد رمضان لاختيار رقم هاتف آخر للفوز بجائزة الـ200 ألف جنيه، وكانت الجائزة من نصيب الحاج يوسف من مطروح.



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