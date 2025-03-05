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ثقافة وفنون

البنت تاهت وأمها رفضت الفلوس، موقف صادم لـ محمد رمضان في الشارع (فيديو)

محمد رمضان في مدفع
محمد رمضان في مدفع رمضان، فيتو

تعرض الفنان محمد رمضان، لموقف صادم ومخيف، خلال الحلقة الخامسة من برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”.

 

فوز سيدة بمبلغ 100 ألف جنيه 

في بداية الحلقة الجديدة من “مدفع رمضان”، أعلن الفنان محمد رمضان منح جائزة قيمتها 100 ألف جنيه لأول سيدة يقابلها في الشارع، وتبلغه بأنها استيقظت في الصباح على رؤية زوجها أو بالمعنى الأدق وفقا للعامية المصرية “اصطبحت بوش جوزي”.

اختفاء ابنة السيدة الفائزة بجائزة محمد رمضان

ظل محمد رمضان يبحث عن السيدة التي “اصطبحت بوش جوزها” حتى وجدها في الشارع بصحبة ابنتها، وخلال تهنئته لها بفوزها بمبلغ 100 ألف جنيه اختفت ابنتها وضاعت وسط الزحام وتكدس المواطنين في الشارع.

ورفضت السيدة جيهان، الحصول على جائزة الـ100 ألف جنيه من الفنان محمد رمضان إلا قبل عودة ابنتها إليها، لتصرخ الأم: "بنتي ضاعت.. فين بنتي؟..هاتولي بنتي".

وحاول محمد رمضان طمأنة الأم بأن مساعديها سيعثرون عليها وستعود لها على خير، وبالفعل تم العثور على الطفلة وإعادتها لوالدتها لتعم البسمة والفرحة على وجه الأمفرحًا بعودة ابنتها والفوز بالـ100 ألف جنيه.


وعلق محمد رمضان على الموقف، قائلا: "ألف مبروك للسيدة الفاضلة اللي تعلمت منها درسا عظيما، الوقت اللي هي كسبت فيها الفلوس زقت الفلوس وبأعلى صوت فين بنتي، ومن التكدس خافت من ضياع ابنتها".


وتابع: "مفيش فايدة لا شايفة فلوس ولا مكسب غير إنها تلاقي بنتها، وفعلا مخدتش الجائزة إلا لما رجعنالها بنتها، وفعلا لكل ابن وبنت بقولهم انتوا أغلى عند أبوك وأمك من أي جايزة".

 

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