جناح مصر للطيران ببورصة برلين يشهد اجتماعات وفعاليات متعددة لتنشيط الحركة السياحية

شاركت مصر للطيران في فعاليات الدورة السنوية لبورصة برلين للسياحة والسفر ITB 2025، والتي تُعد واحدة من أكبر وأهم المعارض الدولية في صناعة السياحة والسفر على مستوى العالم، حيث انطلقت فعالياته في العاصمة الألمانية برلين وتستمر خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس 2025، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة والسفر من جميع أنحاء العالم.

جناح مصر للطيران يشهد اجتماعات وفعاليات متعددة لتنشيط الحركة السياحية إلى مصر



وتأتي مشاركة مصر للطيران في هذا المعرض في إطار استراتيجيتها للتواجد في المحافل الدولية والعالمية، وحرصًا منها علي تنشيط وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلي مصر، وتهدف مصر للطيران من خلال مشاركتها هذا العام إلى تعزيز الحركة الجوية السياحية من الأسواق الألمانية والأوروبية إلى مناطق الجذب السياحي المصرية، بما يعزز تواجدها في هذه الأسواق الحيوية حيث تعد مصر واحدة من الوجهات السياحية الأساسية للسائحين في ألمانيا وأوروبا.



وتفقد كل من؛ شريف فتحى وزير السياحة والآثار المصري والدكتور محمد البدري سفير مصر في برلين جناح مصر للطيران بالمعرض، وقد أشادا الجناح المميز لمصر للطيران الناقل الوطني المصري.



كما تستهدف مصر للطيران من خلال جناحها المميز تقديم عروض وخدمات جديدة لجذب المزيد من المسافرين، بالإضافة إلي الترويج لأحدث خدمات الشركة وشبكة خطوطها الجوية التي تمتد إلى نحو 85 وجهة حول العالم.

وخلال فعاليات المعرض، عقد وفد مصر للطيران الذى ضم كل من طارق العدوي مساعد رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وتوفيق شلبي المدير الإقليمي لمصر للطيران في ألمانيا وإسلام وحيد مدير مكتب مصر للطيران ببرلين وأحمد إمام مدير عام المبيعات والتسويق بألمانيا، وفريق من الإدارة العامة للتسويق والرحلات الخاصة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، العديد من الاجتماعات واللقاءات مع أكبر وكلاء للسياحة والسفر في ألمانيا وأوروبا، وعلى رأسها الوكيل السياحي Helios، بالإضافة إلى شركات بيع التذاكر للوكلاء السياحيين والجمهور مثل OPODO وetravel وtrip.com حيث تم بحث آليات التعاون لزيادة وتنشيط حركة المبيعات، كما التقى وفد الشركة بممثلين عن مطار دوسلدورف ومطار هامبورج لبحث فرص زيادة التعاون المشترك مع مصر للطيران خلال المرحلة القادمة.

وتُسيِّر مصر للطيران حاليًا 26 رحلة أسبوعيًا إلى ألمانيا، بواقع رحلة يوميًا إلى برلين وفرانكفورت وميونخ و5 رحلات أسبوعيًا إلى دوسلدورف.

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