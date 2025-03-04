مصر للطيران للشحن الجوي تشارك في معرض Air Cargo Africa 2025 بنيروبي

شاركت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في فعاليات معرض Air Cargo Africa 2025، الذي أقيم في نيروبي بدولة كينيا، خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2025، بمشاركة كبرى شركات الطيران ووكلاء الشحن والخدمات اللوجستية من مختلف أنحاء العالم.

مصر للطيران للشحن الجوي تشارك في معرض Air Cargo Africa 2025 بالعاصمة الكينية نيروبي



هذا وقد ضم وفد مصر للطيران محمد عبد العزيز رئيس قطاع حركة البضائع، ومحمد زكي مدير عام الشئون التجارية، ومحمد عبد الصبور بإدارة التسويق والاتصالات.

كما زار نائب رئيس كينيا كالونزو موسيوكا جناح مصر للطيران، حيث أشاد بالدور الريادي الذي تلعبه الشركة في دعم قطاع الشحن الجوي بالقارة الأفريقية، معربًا عن تقديره لمساهمتها في تعزيز التجارة والنقل الجوي داخل أفريقيا وخارجها.

جاءت مشاركة مصر للطيران للشحن الجوي في هذا الحدث المهم في إطار استراتيجيتها لتعزيز تواجدها الدولي وتوسيع شبكة خدماتها، وتأكيدًا على التزامها بتطوير حلول نقل جوي متقدمة، حيث شكل المعرض فرصة للتواصل مع رواد قطاع الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، ومناقشة أحدث التطورات في مجالات نقل البضائع، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والأعمال الإلكترونية.

كما تسعي مصر للطيران للشحن الجوي إلي توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تواجدها في الأسواق الأفريقية، حيث تتيح هذه الفعاليات فرصًا للتعاون مع كبار المستثمرين وصُنّاع القرار، بالإضافة إلى تعزيز العلامة التجارية للشركة وتقديم حلول متطورة في مجال النقل الجوي.

يُذكر أن معرض Air Cargo Africa، يُعد واحدًا من أبرز التجمعات العالمية لمتخصصي الطيران والشحن والخدمات اللوجستية، حيث يهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات وتقديم حلول مبتكرة لمستقبل الشحن الجوي في القارة الأفريقية.

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