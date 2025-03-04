الزمالك يحقق الفوز الأول تحت قيادة بيسيرو ويهزم إنبي بثلاثية

حقق الزمالك الفوز الأول تحت قيادة جوزيه بيسيرو المدير الفني على حساب إنبي بثلاثة دون رد على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبعد 3 تعادلات في 3 مباريات سابقة للزمالك، سجل عبد الله السعيد لاعب الزمالك الهدف الأول في شباك إنبي من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

ثم سجل ناصر منسي مهاجم الزمالك الهدف الثاني في مرمى إنبي بالدقيقة 66 وقبل نهاية اللقاء سجل عبد الله السعيد الهدف الثالث والثاني له ليؤمن النقاط الثلاث للزمالك.

وتعرض كل من مصطفى شكشك لاعب إنبي وأحمد الجفالي لاعب الزمالك للإصابة خلال النصف ساعة الأولى وتم استبدالهما.

ودفع بيسيرو باللاعب محمد حمدي ليكون جناح أيسر للفارس الأبيض في الدقيقة 28 من اللقاء.

تشكيل الزمالك أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق

خط الوسط: محمود بنتايج – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عمر جابر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد الجفالي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الله السعيد وسيف الجزيري وحسام أشرف.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة

انطلقت مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

ونقلت مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

ترتيب الزمالك وإنبي

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

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