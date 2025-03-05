بدء الأعمال بمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" بالعاشر من رمضان

تابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بدء سير العمل بمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا"، الكائن بالمجاورة 52.

وأكد رئيس الجهاز أن مشروع "ديارنا" أحد المشروعات السكنية المهمة التي تنفذها الدولة لتوفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات، حيث يضم 20 عمارة سكنية بإجمالي 520 وحدة، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تلبية احتياجات المواطنين من الإسكان الملائم.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه خلال الجولة ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، لضمان تقديم وحدات سكنية عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين. كما أكد أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة سكنية متكاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة بمدينة العاشر من رمضان.

يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتنفيذ مشروعات إسكانية متوسطة التكلفة، بما يعكس حرص القيادة السياسية على توفير سكن لائق للمواطنين.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة، وهي العبور الجديدة، والسويس الجديدة، والمنيا الجديدة، و15 مايو، و6 أكتوبر، وذلك ​من خلال نتائج جولات تفقدية وتقارير عن المشروعات.

وأكد وزير الإسكان، أهمية تسليم الوحدات السكنية للمواطنين في المواعيد المتفق عليها وإتاحة الوحدات الجديدة للحجز، مع مراعاة تنفيذ مشروعات الخدمات بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية، مشدداَ على ضرورة تحقيق أعلى معايير الجودة في الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية، وذلك في إطار ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروعات القومية بمختلف المدن الجديدة. ​

وفي هذا الإطار، أجرى الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، جولة تفقدية بمواقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة بهدف متابعة سير العمل وتقييم مدى الالتزام بالخطط الزمنية وجودة التنفيذ.

وخلال الجولة، تابع رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، وحدات "سكن لكل المصريين" بالحيين 15 و16 بواقع 638 عمارة بها 15,312 وحدة سكنية، وأعمال البنية التحتية المرتبطة بالمشروع بما في ذلك شبكات المرافق والطرق وأعمال تركيب الإنترلوك والبلدورات وأعمال تنسيق الموقع بين العمارات.

وتفقد رئيس الجهاز أعمال إنشاء مدرسة تعليم أساسي، وأكد ضرورة الانتهاء من المدرسة والملاعب والمشروعات الخدمية الأخرى في أقرب وقت ممكن، مشددا على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخدمية الأخرى مثل المراكز الصحية لتلبية احتياجات المنتقلين للسكن.

كما تفقد رئيس جهاز العبور الجديدة، مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13 والذي يضم 180 عمارة بإجمالي (٣٩٢٤) وحدة حيث يهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية مستدامة وصديقة للبيئة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وفق أحدث معايير البناء الأخضر، حيث شملت الجولة متابعة الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للعمارات والتوجيه بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتسليم الوحدات، مع مراعاة أعلى معايير الجودة.

وتفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، موقف تنفيذ 86 عمارة سكنية بها 2064 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا للوحدة، ومدرسة للتعليم الأساسي تضم 33 فصلًا، وحضانة، وأعمال توصيل الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة طاقة، وكذا السوق التجارية الذي يضم 8 محال تجارية.

ووجهت رئيس الجهاز بضرورة الالتزام بالجدول الزمني، ومتابعة أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لضمان أعلى مستويات الجودة.

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