الإسكان: إعادة فتح باب التقدم بطلبات توفيق أوضاع أراضي شباب الإعلاميين

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان إعادة فتح باب التقدم بطلبات توفيق الأوضاع لحائزى أراضى المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم بمنطقة (ى) الذين لم يتقدموا فى الإعلانات السابقة طبقًا لقرار الوحدة المركزية رقم (٨٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٨.

وأكد المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة ان ذلك بناء على اعتماد محضر الوحدة المركزية لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود من جهات الولاية السابقة المشكلة بالقرار الوزارى رقم (١٤٩٣) لسنة ٢٠٢٤

استلام الأراضي بملف تقنين الأوضاع بمنطقة الرابية



جدير بالذكر، انه سلَّم الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، نيابة عن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من محاضر استلام الأراضي ضمن ملف تقنين الأوضاع بأراضي منطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق، وكذلك تم تسليم عدد من رخص البناء بنفس المنطقة، خلال احتفالية بمدينة الشروق، اليوم، وذلك بحضور مساعدى نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، ومسئولى الهيئة والجهاز.

في بداية كلمته، نقل الدكتور حسن الشوربجي، تحيات المهنس شريف الشربيني وزير الإسكان، وتهنئته للمواطنين مستلمي محاضر الأراضي بمناطق مقسمة ومميزة بمنطقة الرابية بمدينة الشروق، لافتًا إلى أن هذا العمل هو نتاج للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة لوزارة الإسكان، وجهاز المدينة، لتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص والملائم بمجتمع عمراني حضارى متكامل الخدمات بمدينة الشروق.

وأضاف أن ما وصلنا إليه حاليًا بعد التحديات خلال سنوات كثيرة، أسهم بالخروج بملف توفيق أوضاع المواطنين من عنق الزجاجة للوصول لمجتمع يليق بالمواطنين، وتوفير مجتمع عمراني مخطط متوافر به مختلف الخدمات يليق بأسر وأبناء المواطنين.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أنه في حال وجود أي طلبات للمواطنين فإن مكاتب المسئولين بالوزارة وجهاز المدينة، مفتوحة أمام الجميع لاستقبال طلباتهم في أي وقت، قائلا " إن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتابع باستمرار طلبات المواطنين بشأن توفيق الأوضاع، ويتناقش فيها للوصول إلى أفضل الحلول".

الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي

وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه يتم الاحتفال اليوم بنجاح الجهود المبذولة في منطقة الرابية بعد إضافتها لمدينة الشروق، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ضمن خطة الدولة، وتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في هذا الشأن.

وأوضح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، أن إجمالي مساحة الأراضي محل توفيق الأوضاع المضافة للمدينة حوالي 4732 فدانا بـ5 مناطق وهي (جنيفة – الرابية – السلام – طيبة - منطقة أخرى)، وتم اعتماد المخطط التفصيلي لـ4 مناطق.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغ 20347 طلبا، وعدد الطلبات المتبقية لدراستها 2140 طلبا، ووفقًا للجدول الزمني من المقرر أن يتم الانتهاء من مختلف الطلبات نهاية يناير 2025.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.