"افطر واكسب معلومة" مبادرة من المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

حرص المتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على إطلاق مبادرة تحت عنوان "افطر واكسب معلومة" للعام الرابع من خلال التواجد في الميادين العامة بالمحافظات المختلفة قبل موعد الإفطار لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات وتوزيع العصائر والتمور على الصائمين في أشكال فوانيس رمضان.

تتضمن مبادرة المتطوعين لدى صندوق مكافحة توزيع عصائر وتمور على الصائمين في أشكال عبارة عن "فوانيس رمضان" من ابتكار المتطوعين وتتضمن معلومات أضرار تعاطى المواد المخدرة وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" للحصول على الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

كما تتضمن بعض المعلومات عن أضرار تعاطى المخدرات والتدخين " ابعد عن الدخان تعيش حياتك بأمان.. بلاش تجرب.. المخدرات وهم كبير.. المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات "، كذلك أيضا تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كون المخدرات تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة والقدرة على العمل لفترات طويلة وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تنفيذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتنفيذ أنشطة توعوية تستهدف الفئات المختلفة لرفع الوعى بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، كما يستمر الصندوق في تنفيذ أكبر برنامج وقائي لتوعية طلاب المدارس بأضرار تعاطي المواد المخدرة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يتضمن برنامج الوقاية من المخدرات، بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وأنشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية لاستعراض الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التي يتعرض لها متعاطي المواد المخدرة بما يرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير في الإدمان، كذلك أيضا تنفيذ برامج توعوية داخل مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وفى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والجامعات والمعاهد العليا لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة.

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