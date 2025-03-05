الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن تطلق المرحلة الأخيرة من مبادرة "أحلام الأجيال" بمشاركة 27 مسن وطفل

التضامن تطلق المرحلة
التضامن تطلق المرحلة الأخيرة من مبادرة "أحلام الأجيال"

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الرابعة والاخيرة من النسخة الأولي لمبادرة "أحلام الأجيال"  والتى استضافتها محافظة الجيزة بالتنسيق مع جمعية معانا، لتختتم بهذا المرحلة الأولي للمبادرة التى تهدف  لتحقيق الدمج بين أنشطة وبرامج كبار السن والأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحسين خدمات الرعاية المتكاملة المقدمة وخلق بيئة تعاونية وأسرية إيجابية لكلا الطرفين.

وأوضح الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن مبادرة " أحلام الأجيال" استهدفت  فى نسختها الأولى ٤ مراحل تم تنفيذها بمحافظات الإسكندرية، الإسماعيلية، دمياط، الجيزة،  بمشاركة 300 مسن و500 طفل فى  تجربة استهدفت تعزيز الروابط الإنسانية بين الأجيال المختلفة.

وأشار محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين إلى أن المرحلة الرابعة التي شهدتها محافظة الجيزة، تمت بدار التربية بالجيزة بمشاركة  70 مسنا و200 طفل و30 متطوعا من صندوق مكافحة الإدمان، حيث نفذت ندوات توعية، وفقرات فنية ومعرض  مشغولات الأطفال والمسنين وقد شهد الاحتفالية وجود عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد شعبان أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مبادراتها تعمل علي تحقيق الحماية والرعاية لكبار السن ومن خلال هذه المبادرات يتم تعزيز الرعاية المجتمعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي الرعاية الإجتماعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية مجلسي النواب والشيوخ وزارة التضامن الاجتماعي نواب مجلسي النواب والشيوخ

مواد متعلقة

التضامن: توفير مترجمين للغة الإشارة في كليات التربية النوعية

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

التضامن تشارك في اجتماعات وجلسات ورشة عمل تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها بالكويت
ads

الأكثر قراءة

بعد رفض ترامب للخطة المصرية، ساويرس يكشف سيناريو المرحلة القادمة بشأن غزة

الكهرباء تجدد تحذيراتها للموطنين تزامنا مع سوء الأحوال الجوية

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

نتنياهو: وصلنا إلى قمة جبل الشيخ وغيرنا وجه الشرق الأوسط

عربية النواب: مصر حصلت على توافق عربي ودولي بشأن خطة إعمار غزة

محمد صلاح يحسم المواجهة، توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولى

منوعات

المزيد

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN

فوائد الصمغ العربي، كنز طبيعي للصحة والجمال

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-3-2025

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

آسر ياسين يحرر وصل أمانة بمليون جنيه لـ دياب في الحلقة الرابعة من قلبي ومفتاحه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هو أول من قسم المصحف إلى أجزاء وما حكمه؟

الشيخ محمد الليثي، التحق بالإذاعة في ريعان شبابه وقرأ في كل المحافل العربية والدولية

ما حكم الصيام مع وجود مرض مزمن يتطلب أدوية بانتظام؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية