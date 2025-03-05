شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، تدشين مبادرة "واحة رمضان" من مركز شباب ناهيا التابع لإدارة شباب كرداسة، لدعم الشباب وتنمية مواهبهم.

وخلال كلمته بمناسبة تدشين مبادرة واحة رمضان، عبر الدكتور محمود الصبروط عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة التي تزامنت مع حلول شهر رمضان المبارك، قائلا: "هذا الشهر يعد فرصة ذهبية لتعزيز القيم الروحية والاجتماعية بين شبابنا، واحة رمضان منصة هامة لتسليط الضوء على مواهب الشباب في مجالات التواشيح، الزجل، الإنشاد، والفنون الأخرى".

انطلاق مبادرة واحة رمضان من مركز شباب ناهيا بحضور قيادات الشباب والرياضة

وأضاف الدكتور الصبروط أن المبادرة ليست مجرد فعالية رمضانية، بل هي رسالة تعبر عن إيماننا بقدرات الشباب وإبداعاتهم، كما تؤكد دورهم الفاعل في بناء المجتمع. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل بين مراكز الشباب وأبنائنا الموهوبين بمختلف الأعمار وذلك وفق فعاليات ثقافية واجتماعية تليق بهذا الشهر الكريم.

انطلاق مبادرة واحة رمضان من مركز شباب ناهيا بحضور قيادات الشباب والرياضة

وفي الختام، دعا الدكتور الصبروط جميع الشباب إلى المشاركة الفاعلة في المبادرة، والتعبير عن إبداعاتهم، والاستفادة من البرامج التي ستُقدم خلال أيام شهر رمضان المبارك.

انطلاق مبادرة واحة رمضان من مركز شباب ناهيا بحضور قيادات الشباب والرياضة

شملت الاحتفالية فقرات للإنشاد والشعر وفقرة لذوي الهمم واستعراض مميز من نشء المركز.

أشرف صبحي يوجه بالتحقيق في خلافات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية

من ناحية أخرى، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإدارات المعنية بالوزارة للتحقق مما تم تداوله بشأن خلافات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

وطالب أشرف صبحي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من خلافات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية من عدمه، في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على استقرار المنظومة الرياضية والتزامها بالشفافية والحوكمة الرشيدة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على ضمان احترام القوانين واللوائح، بما يحقق الاستقرار داخل اللجنة البارالمبية، ويدعم أبطال مصر الرياضيين من ذوي الهمم، مشددة على التزامها بالشفافية والحوكمة في إدارة المنظومة الرياضية.



سداسى مجلس إدارة البارالمبية يصدرون بيانا ضد رئيس اللجنة

وكان 6 من أعضاء مجلس اللجنة البارالمبية أصدروا بيانًا ضد رئيس اللجنة البارالمبية بادعاء مخالفته القوانين والأطر المنظمة بعقد اجتماعات مع أفراد وهيئات دون الرجوع لمجلس الإدارة.

وأكد سداسى المجلس أمل مبدى نائب الرئيس وأشرف عجيل وإيهاب حسنين ورامى عبدالحميد وخالد سمير وإبراهيم أمين التحفظ وعدم المسؤولية ورفض أي قرار أو اتفاقية أو تعهدات مع أفراد أو هيئات اتخذها رئيس الأوليمبية دون موافقة مجلس الإدارة.

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