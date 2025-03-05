الأربعاء 05 مارس 2025
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ثقافة وفنون

ياسمين عبد العزيز تروج للحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسل "وتقابل حبيب"

وتقابل حبيب، فيتو
وتقابل حبيب، فيتو

روجت الفنانة ياسمين عبد العزيز للحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسل “وتقابل حبيب”، واللتين يعرضان الليلة وغدا على شاشة القنوات الفضائية.

ونشرت ياسمين بوستر المسلسل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، وعلقت قائلة: ”الحلقة الخامسة والسادسة هتبقى ضرب نار وأحداثها مهمة جدا".

مسلسل وتقابل حبيب

وكانت قد بدأت أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل “وتقابل حبيب” حول سفر كل من ليل، يوسف، فارس، ونهى إلى الجونة، وهناك تعيش نهى أجواء غير سعيدة، بينما يبدو التوتر واضحًا على يوسف، خاصة مع اختفاء رقية المفاجئ، مما زاد من قلقه واضطرابه.  

 

 

وبينما كان يوسف يلعب مع ليل وفارس ونهى لعبة الأفلام لم يتمكن من معرفة إجابة أحد الأسئلة، لكنه تلقى فجأة رسالة من رقم رقية تخبره باسم الفيلم، عندها، نظر إلى الفيلا المجاورة فرأى السيدة المنقبة، فتوجه نحوها ليكتشف أنها رقية، فتتفاقم الأمور بينهما، ويدخلان في مشادة حادة.  

في هذه الأثناء، تبدأ ليل في البحث عن يوسف، فتصادف صوت صرخة قوية تقول: “طلقني يا يوسف”، مما يثير الشكوك داخلها، ويحاول يوسف تشكيكها في إحساسها وبث الاضطراب في نفسها، لكنها في النهاية تختار تصديقه، متجاهلة شكوكها، وتتبع كلامه. 

 

ويقرر الجميع العودة إلى القاهرة بعد رحلة لم تكن كما تمنوها، وبينما هم في الطريق، تنشب مشادة كلامية بين فارس ونهى، وخلال ذلك، تصطدم سيارة مسرعة بسيارة فارس ونهى، مما يؤدي إلى إصابتهما وفقدانهما الوعي، وتدخل ليل ويوسف في حالة صدمة ورعب.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الثالثة 

ومسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.  

أبطال مسلسل وتقابل حبيب 

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى. 

 

 

 

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