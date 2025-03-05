الأربعاء 05 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، كريم فهمي: خائف من "وتقابل حبيب"، والحكم للجمهور

كريم فهمي
كريم فهمي

مسلسلات رمضان 2025، بالرغم من كمية التعليقات الإيجابية منذ عرض الحلقة الاولي من مسلسل وتقابل حبيب، إلا أن الفنان كريم فهمي قال إنه يلتزم الصمت لفترة ما ليرى رأى الجمهور في العمل.

وقال كريم في تصريح خاص لفيتو إنه يحب أن يلتزم الصمت في الوقت الحالي لأن لديه تخوف من الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل “وتقابل حبيب”، مشيرا إلى أن الحكم الأخير في الموضوع يعود للجمهور.

وكانت قد بدأت أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل “وتقابل حبيب” حول سفر كل من ليل، يوسف، فارس، ونهى إلى الجونة، وهناك تعيش نهى أجواء غير سعيدة، بينما يبدو التوتر واضحًا على يوسف، خاصة مع اختفاء رقية المفاجئ، مما زاد من قلقه واضطرابه.  

وبينما كان يوسف يلعب مع ليل وفارس ونهى لعبة الأفلام لم يتمكن من معرفة إجابة أحد الأسئلة، لكنه تلقى فجأة رسالة من رقم رقية تخبره باسم الفيلم، عندها، نظر إلى الفيلا المجاورة فرأى السيدة المنقبة، فتوجه نحوها ليكتشف أنها رقية، فتتفاقم الأمور بينهما، ويدخلان في مشادة حادة.  

في هذه الأثناء، تبدأ ليل في البحث عن يوسف، فتصادف صوت صرخة قوية تقول: “طلقني يا يوسف”، مما يثير الشكوك داخلها، ويحاول يوسف تشكيكها في إحساسها وبث الاضطراب في نفسها، لكنها في النهاية تختار تصديقه، متجاهلة شكوكها، وتتبع كلامه. 

ويقرر الجميع العودة إلى القاهرة بعد رحلة لم تكن كما تمنوها، وبينما هم في الطريق، تنشب مشادة كلامية بين فارس ونهى، وخلال ذلك، تصطدم سيارة مسرعة بسيارة فارس ونهى، مما يؤدي إلى إصابتهما وفقدانهما الوعي، وتدخل ليل ويوسف في حالة صدمة ورعب.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الثالثة 

ومسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.  

أبطال مسلسل وتقابل حبيب 

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى. 

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