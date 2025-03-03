محافظ شمال سيناء والسفير الهولندي بالقاهرة يتفقدان معبر رفح

تفقد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء والسفير الهولندي بالقاهرة بيتر موليما معبر رفح البري، وكان في استقباله مسئولي الهلال الأحمر المصري لتفقد شاحنات المساعدات المتوقفة أمام معبر رفح.

كان اللواء اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، استقبل أمس، بيتر موليما، سفير هولندا في القاهرة والوفد المرافق له، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

ورحب المحافظ بالسفير الهولندي على أرض محافظة شمال سيناء، مستعرضًا الجهود التي تقوم بهامحافظة شمال سيناء في استقبال المساعدات الاغاثية والإنسانية.

من جانبه وجه سفير هولندا بـالقاهرة شكره لمصر على الجهد الذى تبذله فى مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقام السفير الهولندي بزيارة المخزن اللوجستي للهلال الأحمر المصري، والمخزن الجمركي جنوب مدينه العريش.

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