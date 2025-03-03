الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء والسفير الهولندي بالقاهرة يتفقدان معبر رفح

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء والسفير الهولندي بالقاهرة يتفقدان معبر رفح

 تفقد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء  والسفير الهولندي بالقاهرة بيتر موليما معبر رفح البري، وكان في استقباله مسئولي الهلال الأحمر المصري لتفقد شاحنات المساعدات المتوقفة أمام معبر رفح.

كان اللواء اللواء دكتور خالد مجاور،  محافظ شمال سيناء، استقبل أمس، بيتر موليما، سفير هولندا في القاهرة والوفد المرافق له، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

ورحب المحافظ بالسفير الهولندي على أرض محافظة شمال سيناء، مستعرضًا الجهود التي تقوم بهامحافظة شمال سيناء في استقبال المساعدات الاغاثية والإنسانية.

معبر رفح يستقبل 34 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية 

المستشفيات المصرية تستقبل 56 مصابا ومريضا فلسطينيا عبر معبر رفح البري

من جانبه وجه سفير هولندا بـالقاهرة شكره لمصر على الجهد  الذى تبذله فى مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقام السفير الهولندي بزيارة المخزن اللوجستي للهلال الأحمر المصري، والمخزن الجمركي جنوب مدينه العريش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء الهلال الأحمر المصري السفير الهولندي بالقاهرة اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء المساعدات إلى قطاع غزة محافظة شمال سيناء محافظ شمال سيناء
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، أحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

الحبس 6 أشهر لمرتضى منصور في سب محمود الخطيب

بعد دخوله العناية المركزة وكتابة وصيته، دعوات الجمهور تنهال على إبراهيم شيكا

بعد انتشار صورتها مع رونالدو، حقيقة حجاب جورجينا رودريجيز، والنشطاء يكشفون السر

لحظة تنفيذ عملية الطعن في حيفا، والمنفذ يصيب إسرائيل بالصدمة (فيديو)

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح تأثير الصيام على مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم (فيديو)

نص منطوق الحكم بحبس مرتضى منصور في سب محمود الخطيب 6 أشهر

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

منوعات

المزيد

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الأرز يبدأ من 26 جنيها اليوم الإثنين 3 مارس 2025

سعر النحاس اليوم الإثنين 3-3-2025 في مصر

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، الإعجاز العلمي في انشقاق القمر

شاب: "أنا بحب واحدة وما اسمحش أن أختي تحب واحد"، وعلي جمعة ينصحه

شاب يسأل: "لو أبو البنت اللي بحبها رفض يسمعني أعمل إيه؟"، علي جمعة يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية