الأربعاء 05 مارس 2025
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رياضة

فتح باب الحجز لمباريات كأس السوبر المصري رجال للكرة الطائرة

الكرة الطائرة، فيتو
الكرة الطائرة، فيتو

كأس السوبر المصري للكرة الطائرة، أعلنت شركة تذكرتي عبر موقعها فتح باب الحجز لتذاكر مباريات بطولة كأس السوبر المصري رجال للكرة الطائرة والمقرر إقامتها بصالة دكتور حسن مصطفى.

وللحجز يرجى زيارة  tazkarti.co/TOutlets لاستلام التذكرة وتذكرتي Fan ID.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن استضافة صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر لمباريات سوبر الرجال للموسم المحلي 2023-2024 علي مدار يومي 7 و8 مارس الجاري.
 

موعد مباراة كأس السوبر للرجال

ويشهد دور نصف النهائي يوم الجمعة 7 مارس مواجهتي بين الأهلي أمام بتروجت في الثامنة والنصف مساءً والزمالك مع سبورتنج فى العاشرة والنصف مساء، علي أن يقام الدور النهائي في اليوم التالى.

وكانت منافسات السوبر المصري للرجال والسيدات والتي كان مقررا لها ديسمبر الماضي، قد تم تأجيلها بسبب الاستعداد لمشاركة منتخب مصر في بطولة العالم 2025.

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