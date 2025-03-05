الأربعاء 05 مارس 2025
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رياضة

نجم نيوكاسل ينجو من عصابة إيطالية

ايزاك، فيتو
ايزاك، فيتو

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن عصابة إيطالية متخصصة في سرقة المقتنيات الثمينة استهدفت ألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل يونايتد .

 

وكان إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد ومنتخب السويد، الضحية الثالثة للعصابة التي سرقت بالفعل مجوهرات وملابس بقيمة مليون جنيه إسترليني من سيدة أعمال في تاينسايد.

واعترف 3 أفراد من نفس العائلة يقيمون في إيطاليا، أمام محكمة نيوكاسل كراون بالتورط في مؤامرة لارتكاب السرقة، بينما أنكر الرابع التهمة ويخضع الآن للمحاكمة.
وقال الادعاء: إن العصابة سرقت ميدالية من سيدة الأعمال المشار إليها تحمل وسام الإمبراطورية البريطانية، إضافة إلى ملابس ومجوهرات وعملات ذهبية وحقائب تبلغ قيمتها أكثر من مليون جنيه إسترليني.

 

وفي سياق آخر، تعرض فريق نيوكاسل يونايتد لضربة موجعة قبل مواجهته مرتقبة أمام ليفربول، بعدما تأكد انتهاء موسم لاعبه لويس هال بسبب إصابة في القدم.

واستشار المدافع الأيسر الإنجليزي الدولي "20 عاما" مختصا بشأن الإصابة التي تعرض لها أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الشهر الماضي، وقد تم اتخاذ قرار بضرورة خضوعه لعملية جراحية.

نهاية موسم لويس هال مع نيوكاسل 

وذكر بيان لنادي نيوكاسل على موقعه الإلكتروني: "يغيب المدافع لويس هال عما تبقى من مباريات لنهاية موسم 2024-2025 بعدما تعرض لإصابة بعظمة في قدمه".

وأضاف البيان: "بعد الأشعة ونصيحة المختص، سيخضع لويس لجراحة قبل فترة من التأهيل مع الفريق الطبي للفريق. الكل في نيوكاسل يتمنى للويس الأفضل في الجراحة والتعافي".

ويعد هذا الخبر بمثابة ضربة موجعة لإيدي هاو، مدرب نيوكاسل، وذلك قبل نهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي المقرر إقامته يوم 16 مارس الجاري ضد ليفربول.

ويغيب أنتوني جوردون عن المباراة التي ستقام في ملعب ويمبلي العريق، بسبب الإيقاف بعد أن حصل على بطاقة حمراء ضد برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع.

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