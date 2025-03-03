نيوكاسل يطلب 180 مليون يورو لبيع مهاجمه لليفربول

تسعى إدارة نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع أحد نجوم نيوكاسل خلال الفترة المقبلة، فقد وضعت المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك على رأس أولوياتها لتعزيز الخط الأمامي، ولكنها تلقت صدمة بمطالب مالية مرتفعة.

تألق ألكسندر إيزاك هذا الموسم

السويدي ألكسندر إيزاك يواصل تقديم مستويات مذهلة هذا الموسم مع نيوكاسل يونايتد، بعدما سجل 19 هدفا وصنع 5 تمريرات حاسمة، بمعدل مشاركة بلغ 82% من دقائق اللعب.

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أسهم في 52% من أهداف فريقه، ما جعله أحد أخطر المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا التألق جعل كبار أندية إنجلترا تضعه ضمن أولوياتها، وعلى رأسها ليفربول، الذي بدأ بالفعل خطوات فعلية للتعاقد معه.

ورغم تعقيد الموقف، خاصة مع إصرار ملاك نيوكاسل السعوديين على تجديد عقد المهاجم المتألق، فإن "الريدز" يراهنون على سمعة النادي وتاريخه لإقناع إيزاك بالضغط على إدارة ناديه للسماح برحيله.

نيوكاسل يطلب مبلغا ضخما لبيع ألكسندر إيزاك

بحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ليفربول يجهز عرضًا رسميًا سيتم تقديمه في فترة الانتقالات المقبلة.

نيوكاسل حدد سعر مهاجمه عند 180 مليون يورو، وهو مبلغ ضخم، إذ سيستغل المسؤولون في نيوكاسل رغبة إدارة ليفربول في إبرام صفقة ضخمة تعوض الجماهير عن احتمال رحيل النجم المصري محمد صلاح نهاية الموسم.

وتسبب هذا الطلب بصدمة كبيرة لمسؤولي الريدز، الذين يرغبون في التعاقد مع بديل لصلاح ولكن بمبلغ أقل.

وإلى جانب التعاقد مع إيزاك، تسعى الإدارة أيضًا إلى ضم جناح شاب بقدرات مشابهة لصلاح، يكون أقل من 23 عامًا، ويمتلك مستقبلًا واعدًا، في محاولة لإيجاد خليفة طويل الأمد للنجم المصري.

ويبقى التحدي الأكبر أمام ليفربول هو إقناع ملاك نيوكاسل بالتخلي عن هدافهم الأول.

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