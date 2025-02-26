حقيقة اهتمام الدوري السعودي بضم ألكسندر إيزاك

كشفت تقارير صحفية، عن موقف أندية الدوري السعودي من التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أندية الدوري السعودي ترفض ألكسندر إيزاك

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن أندية دوري روشن غير مهتمة بالتعاقد مع إيزاك، على الرغم من تألقه اللافت مع نيوكاسل يونايتد.

ويعد إيزاك هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل أرسنال وليفربول وكذلك برشلونة.

وأشارت التقارير إلى أن نيوكاسل يونايتد مضطر لبيع إيزاك في الصيف المقبل بسبب قوانين اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

150 مليون جنيه إسترليني سعر بيع ألكسندر إيزاك

وحدد نيوكاسل يونايتد سعر بيع إيزاك بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ قد يشكل عائقا أمام أرسنال وغيره من الأندية في التعاقد مع اللاعب.

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