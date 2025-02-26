الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حقيقة اهتمام الدوري السعودي بضم ألكسندر إيزاك

ألكسندر إيزاك، فيتو
ألكسندر إيزاك، فيتو

كشفت تقارير صحفية، عن موقف أندية الدوري السعودي من التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أندية الدوري السعودي ترفض ألكسندر إيزاك 

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن أندية دوري روشن غير مهتمة بالتعاقد مع إيزاك، على الرغم من تألقه اللافت مع نيوكاسل يونايتد.

ويعد إيزاك هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل أرسنال وليفربول وكذلك برشلونة.

وأشارت التقارير إلى أن نيوكاسل يونايتد مضطر لبيع إيزاك في الصيف المقبل بسبب قوانين اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

150 مليون جنيه إسترليني سعر بيع ألكسندر إيزاك 

وحدد نيوكاسل يونايتد سعر بيع إيزاك بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ قد يشكل عائقا أمام أرسنال وغيره من الأندية في التعاقد مع اللاعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألكسندر إيزاك الدوري السعودي نيوكاسل يونايتد ايزاك نيوكاسل

مواد متعلقة

أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل (إنفوجراف)

موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، موعد مباراة ليفربول المقبلة أمام نيوكاسل

رقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة، قرارات سارة للمصريين خلال ساعات

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم

السيسي ومدبولي يستعرضان حزم الحماية الاجتماعية الجديدة وموعد تطبيقها

ترامب ونتنياهو على شواطئ غزة، الرئيس الأمريكي يعاود استفزازاته ويثير الغضب (فيديو)

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، السيسي يشدد على رفع مستوى الخدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل

التفاصيل الكاملة لتعرض المطرب ريكو لأزمة صحية ونقله إلى العناية المركزة

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

المتهم الرئيسى بمنصة FBC: استقطبت عملاء بعمولة ومن حصل على أموال عاد بأكثر منها وقصة المليارات كذب

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

رصد أقوى توهج شمسي عام 2025 وجسيمات مشحونة تتجه إلى الأرض، وهذه مخاطرها

آلاف الأشخاص يوقعون على عريضة لسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26- 02- 2025 في الأسواق

سعر الدولار،آخر تطورات سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آخر جمعة.. دليلك الكامل لتحصيل الخير في وداع شهر شعبان

بيان عاجل من الإفتاء بشأن "المستريح الإلكتروني" والاحتيال المالي عبر المنصات المشبوهة

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بتحقيق الأماني والطموحات

المزيد
الجريدة الرسمية