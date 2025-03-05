الأربعاء 05 مارس 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يعلن موعد افتتاح مستشفى بولاق الدكرور الجديد

المهندس عادل النجار،
المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن افتتاح مستشفى بولاق الدكرور الجديد خلال شهرين، مؤكدًا أنه سيكون مستشفى عاما عملاقا يقدم خدمات طبية متطورة للمواطنين.

مبنى ضخم بموقع مستشفى أم المصريين 

وأكد النجار أن محافظة الجيزة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الصحية المهمة، من بينها إنشاء مبنى ضخم بموقع مستشفى أم المصريين على مساحة 4000 متر مربع، مشيرًا إلى أن موقع المستشفى المحوري سيشهد أعمال تطوير شاملة، تشمل طلاء واجهات المباني وإنشاء جراج متعدد الطوابق لمنع الازدحام وتحسين الخدمات.

كما أوضح المحافظ خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأربعاء، أنه جارٍ إنشاء مستشفى طوارئ جديد في مدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى مستشفى جديد في حدائق أكتوبر، إلى جانب وحدة صحية متطورة في كرداسة.

كما يتم حاليًا رفع كفاءة مبنيين في مستشفى أطفيح، وإنشاء بديل لمبنى متهالك في مستشفى العياط، في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات الصحية وتطوير المنشآت الطبية.

وتأتي هذه المشروعات ضمن استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية للمواطنين في محافظة الجيزة، بما يساهم في رفع كفاءة القطاع الصحي وتقديم خدمات متميزة لأهالي المحافظة.

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