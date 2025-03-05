الحكم في طعن حزب العمل الاشتراكي 24 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الطعن المقام من أشرف عبد الله محمد محمد المتنازع على حزب العمل، والتي يطالب فيه بوقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في ٢٠٢٣/٢/٢٧ باعتبار حزب العمل الاشتراكي متنازع على رئاسته على ما يترتب على ذلك من آثار تخصها استمرار أشرف عبد الله محمد محمد رئيسا لحزب العمل الاشتراكي

حزب العمل الاشتراكي من الأحزاب المتنازع على رئاستها

واختصمت الطعن الذي حمل رقم: ٦٩/٩٤٩٧١رئيس لجنة شئون الأحزاب بصفته.

وذكرت الدعوى أن الحزب العمل الاشتراكي من ضمن الأحزاب المتنازع عليها.

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