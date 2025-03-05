الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

الحكم في طعن حزب العمل الاشتراكي 24 مارس

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الطعن المقام من أشرف عبد الله محمد محمد المتنازع على حزب العمل، والتي يطالب فيه بوقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في ٢٠٢٣/٢/٢٧ باعتبار حزب العمل الاشتراكي متنازع على رئاسته على ما يترتب على ذلك من آثار تخصها استمرار أشرف عبد الله محمد محمد رئيسا لحزب العمل الاشتراكي 

حزب العمل الاشتراكي من الأحزاب المتنازع على رئاستها 

واختصمت الطعن الذي حمل رقم: ٦٩/٩٤٩٧١رئيس لجنة شئون الأحزاب بصفته.
 وذكرت الدعوى أن الحزب العمل الاشتراكي من ضمن الأحزاب المتنازع عليها.

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مجلس الدولة القضاء الإدارى حزب العمل الاشتراكي لجنة شؤون الأحزاب أوضاع الأحزاب السياسية

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