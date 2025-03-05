الأربعاء 05 مارس 2025
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صحة ومرأة

كيف يمكن لمريض الضغط الحفاظ علي رطوبة جسمه؟

مرضى الضغط، فيتو
مرضى الضغط، فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى الضغط الصائمين للحفاظ على رطوبة الجسم.

كيف يمكن لمريض الضغط الحفاظ علي رطوبة جسمه؟

 

وقالت وزارة الصحة في منشور توعوي إن مريض الضغط يمكنه الحفاظ على رطوبة جسمه في رمضان عن طريق شرب ما لا يقل عن 3 لترات ماء في الفترة من الإفطار للسحور.

تجنب المشروبات السكرية

 

كما نصحت وزارة الصحة بضرورة تجنب المشروبات السكرية وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

 

كما نصحت وزارة الصحة بضرورة الإبتعاد  عن شرب القهوة والشاي في وجبة السحور قدر الإمكان، لعدم الشعور بالعطش والجفاف خلال ساعات الصيام.

 

كان قد قال الدكتور محمد حسين عباس، استشاري الغدد الصماء والسكر بالمركز القومي للبحوث، أن مسألة صيام أو إفطار مريض الضغط في رمضان تتوقف كليًا على رأى الطبيب الشخصي له حيث يتوقف هذا القرار على كل حالة.

 

أكلات يحذر على مريض الضغط في رمضان 

 

وأضاف أن الطبيب إذا قرر صيام مريض ضغط الدم الضغط في شهر رمضان يجب عليه أن يقلل من الملح الأبيض بشكل كبير في كلًا من وجبة الإفطار وكذلك وجبة السحور لأنه يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم. 

وأكد استشاري الغدد الصماء والسكر، أنه من المهم البعد تمامًا عن بعض المشروبات الرمضانية مثل مشروب العرق سوس، ناصحًا بتجنب الزيوت المهدرجة والأكل المقلي على قدر المستطاع ويفضل الابتعاد عنها تمامًا. 

متى يكون الوقت المناسب لتناول أدوية الضغط في رمضان؟ 

 

وأوضح أن موعد تناول الدواء أمر مهم لمرضى الضغط في شهر رمضان مضيفًا أن أدوية الضغط في العادة "على معدة فاضية" أي قبل أن يأكل المريض أي طعام، ولكن إذا أخذها المريض قبل الإفطار مباشرتًا قد يؤدي ذلك إلى حدوث هبوط في ضغط الدم بالأخص لدى الأطفال. 

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وأكد أن أفضل توقيت لتناول أدوية الضغط في رمضان هو بعد صلاة التراويح، لأنه في هذا التوقيت يكون قد تم هضم طعام الإفطار بعدها بساعتين، وإن لم يتذكر المريض تناولها في هذا الوقت يمكن له أن يقوم بذلك في وقت السحور قبل الأكل. 

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