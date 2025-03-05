الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في سوق العبور

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

أمرت نيابة السلام بحبس طرفي مشاجرة نشبت بينهم بالأسلحة النارية والبيضاء؛ بسبب خلاف حول عملية البيع والشراء بسوق العبور، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية وسقوط مصابين بسوق العبور الكائن بدائرة  قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

بالفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بسوق العبور بين كلٍ من؛ طرف أول ("شقيقان" عاملان بأحد المحلات "لأحدهما معلومات جنائية")، طرف ثان (عاملان بمحل آخر، مصابان بجروح متفرقة) لوجود خلافات حول عملية البيع والشراء بينهما، قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (فرد خرطوش – سلاح أبيض).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام النيابة العامة قسم شرطة السلام ثان

مواد متعلقة

إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية داخل سوق العبور

السيطرة علي مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز أطسا في الفيوم

قبل السحور، مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا
ads

الأكثر قراءة

بعد رفض ترامب للخطة المصرية، ساويرس يكشف سيناريو المرحلة القادمة بشأن غزة

القمر الصناعي يكشف ما أخفته إثيوبيا، تسريب ممرين يتسبب في إزالة جزء خرساني بسد النهضة

زغلول صيام يكتب: لما تكون دي عقلية رئيس الزمالك وأمين صندوق اتحاد الكرة!.. وأحمد شوبير ليس حارس الأهلي!

دفء البيوت!

الحكومة تقرر توحيد إجراءات تعيين المعلمين بين الأزهر ووزارة التعليم

13 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في عمان

مدبولي: مؤتمر صحفي الشهر المقبل لإعلان تفاصيل خطة إعمار غزة وجهات تمويلها

منوعات

المزيد

انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في عمان

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 5-3-2025

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد عرض 5 حلقات.. مشاهد تصدرت منصات التواصل من «العتاولة 2» (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يحسم الجدل: محدش بيعرف الغيب.. والحيوانات بتحزن لموت أصحابها

شاب يسأل: الفلك علم أم تنجيم؟ وعلي جمعة يرد: اسأل جوجل

كيف تحقق التقوى والقبول في رمضان؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية