إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية داخل سوق العبور

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية وسقوط مصابين بسوق العبور الكائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

بالفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بسوق العبور بين كلٍ من طرف أول ("شقيقان" عاملان بأحد المحلات "لأحدهما معلومات جنائية")، طرف ثان (عاملان بمحل آخر، مصابان بجروح متفرقة) لوجود خلافات حول عملية البيع والشراء بينهما، قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (فرد خرطوش – سلاح أبيض).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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