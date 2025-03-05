تكريم الحاصلين على دورات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي بكفر الشيخ

قام اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، بتسليم 325 شهادة اجتياز البرامج والدورات التدريبية للمكرمين من المديريات الخدمية والديوان العام والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، والمعلمين الجدد، وذلك في إطار رفع كفاءة وتعزيز القدرات الرقمية والإدارية للعاملين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وقد جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور مؤمن عشماوي، مستشار نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، والمهندس عمرو زايد، مدير العلاقات الحكومية بشركة هواوي مصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

تخصصات الدورات التدريبية

وقد شملت الدورات التدريبية عدة برامج متخصصة، من بينها Agile، PMP، برنامج إدارة المشروعات، برنامج «بيئة مؤسسية آمنة- مرحلة أولى»، ودورة «أساسيات الحاسب الآلي» للمعلمين الجدد، وذلك تحت مظلة برنامج التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظات مصر.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية تدريب وتأهيل وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمحافظة كفر الشيخ من خلال البرامج والدورات التدريبية النوعية التخصصية لتطوير مهارات العاملين وتمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ هذه الدورات التدريبية التي تسهم في تطوير الكوادر البشرية.

وأشار اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إلى أن بناء الإنسان هو أساس التميز والتقدم، وأن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتمكين الكوادر البشرية من أدوات العصر الحديث، مضيفًا أن هذه الشهادات ليست مجرد أوراق، بل هي انطلاقة جديدة نحو مستقبل رقمي متطور يعود بالنفع على المواطن ويحسن الخدمات المقدمة له.

من جانبهم، فقد أعرب المستفيدون عن سعادتهم بهذه الفرصة التدريبية، مؤكدين أن الدورات التي حصلوا عليها ستساعدهم في تطوير أدائهم الوظيفي وفتح آفاق جديدة للتطوير المهني والتي تعود ايجابًا على جودة الخدمات المقدمة.

تأتي هذه الدورات والبرامج في إطار خطة الدولة لتعزيز الكفاءات الرقمية والإدارية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع رقمي متكامل قائم على المعرفة، وتمكين كوادر بشرية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وبناء كوادر بشرية قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بكفاءة، مما تعكس استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز التحول الرقمي، مما يسهم في تحسين الأداء الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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