اليوم العالمي للمرأة.. احتفاءٌ بالقوة والإرادة

في الثامن من مارس من كل عام، يلتقي العالم في احتفاءٍ استثنائي بيومٍ ليس كغيره، إنه اليوم العالمي للمرأة، يومٌ يُسلّط فيه الضوء على نصف المجتمع الذي لا يكتمل العالم بدونه. إنه ليس مجرد مناسبة عابرة تُزيَّن فيها الكلمات وتُلقى فيها العبارات الرنانة، بل هو يومٌ يعكس رحلة طويلة من النضال، من التحديات والانتصارات، ومن الأحلام التي أصبحت حقيقة.

بدأ الاحتفال بهذا اليوم في أوائل القرن العشرين، عندما خرجت عاملات النسيج في نيويورك عام 1908 في مظاهرة احتجاجًا على ظروف العمل القاسية. وفي عام 1910، اقترحت الناشطة الألمانية كلارا زيتكن تخصيص يوم عالمي للمرأة، وهو ما تحقق لأول مرة في عام 1911 في عدة دول أوروبية.

وبعد سنوات، تبنّت الأمم المتحدة هذا اليوم رسميًا عام 1977، ليصبح مناسبة دولية للاحتفال والتذكير بحقوق المرأة وانجازاتها في مختلف المجالات..



فالمرأة ليست كائنًا عابرًا في صفحات الحياة، بل هي القلب النابض في كل بيت، والمحرّك الخفي وراء كل قصة نجاح. هي الأم التي تربى وتزرع بذور الحب في القلوب، والمعلمة التي تضيء العقول، والطبيبة التي تعالج الجراح، والعالمة التي تستكشف المجهول، والمبدعة التي تنسج من الكلمات والريشة والفنّ لوحات خالدة.

لم يكن طريق المرأة سهلًا، فقد خاضت صراعًا طويلًا من أجل حقوقها، من أجل حقها في التعليم، وفي العمل، وفي المشاركة السياسية، وفي اتخاذ قراراتها بحرية. منذ قرون كانت المرأة تُحكم بالقيود، واليوم، ورغم أن الكثير قد تحقق، لا تزال هناك معارك لم تُحسم بعد، خاصة في بعض المجتمعات التي تحاول أن تسلبها حقها في الحلم، وفي الطموح، في أن تكون ما تريد أن تكون.

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ليس مجرد إهداء الورود أو كتابة العبارات الجميلة، بل هو تذكيرٌ بأن العالم بحاجة إلى تمكين النساء، إلى إعطائهن حقوقهن كاملةً دون انتقاص. هو يومٌ يحمل رسالة لكل إمرأة أن تكون قوية، وأن تؤمن بنفسها.

رغم أن هذا اليوم يحمل في طياته الكثير من التقدير والاعتراف بإنجازات النساء، إلا أن الحقيقة الأجمل أن المرأة تستحق الاحتفاء بها كل يوم. فكل يوم تنهض فيه إمرأة لتواجه الحياة بشجاعة، كل يوم تُبدع فيه، كل يوم تُثبت فيه أنها قادرة على صنع التغيير، هو يوم عالمي لها.

إن اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد ذكرى، بل هو وعدٌ بأن الغد سيكون أكثر عدلًا وإنصافًا، وأن المعوقات والتحديات التى تعيق المرأة ستتلاشى، وبأن الأفق سيظل مفتوحًا أمامها، لترسم فيه مستقبلها كما تشاء.

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