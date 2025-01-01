الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

الحركة الوطنية ومواجهة تحديات المستقبل

تمتلك مصر تاريخًا طويلًا ومجيدًا من النضال الوطني ضد الاستعمار والتحديات الداخلية والخارجية. فلقد شكلت الحركة الوطنية المصرية حجر الأساس في صياغة الهوية الوطنية وتعزيز الاستقلال السياسي والاجتماعي. ومع تصاعد التحديات الإقليمية في المنطقة العربية، يصبح من الضروري استثمار هذا التاريخ الملهم لصياغة استراتيجية وطنية تُعزز مكانة مصر في المنطقة.

 

فالحركة الوطنية الصادقة عبر تاريخ مصر وفى مفهوم الجماعة الوطنية لا تنحصر في حزب أو ائتلاف أو نخبة، وإنما هى وعى جمعى يخرج من مكنون الشعب المصرى، لينطلق إلى الحفاظ على وحدة الأرض وتماسك المجتمع، ليعبر إلى الأمان الذى يحميه ذاكرة التاريخ بسطور محفورة من ذهب.

 

وفى سياق حديثى نجد التاريخ يحكى مسار الحركة الوطنية المصرية بشكلها المنظم في القرن التاسع عشر لمواجهة الاستعمار البريطاني الذي إحتل البلاد عام 1882. ومن أبرز محطات هذه الحركة
الثورة العرابية (1881-1882) والتى  قادها أحمد عرابي ضد الخديوي توفيق والهيمنة الأجنبية على الجيش والاقتصاد.


وثورة 1919 بقيادة سعد زغلول، مطالبة بالاستقلال وإنهاء الحماية البريطانية. كانت لحظة محورية في تكوين وعي شعبي جامع. وأبرز إنجازات الحركة الوطنية تحقيق الاستقلال عن الاستعمار البريطاني عام 1952 ثم بناء المؤسسات الوطنية وترسيخ مفهوم الدولة الحديثة. وتعزيز الهوية الثقافية والوطنية لمواجهة محاولات التبعية.

 

وأتوقف عند حرب أكتوبر 1973 والتى شكلت نصرًا عسكريًا وسياسيًا أعاد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية.. وجاءت ثورة 30 يونيو 2013 فكانت تعبيرًا عن إرادة الشعب المصري في استعادة هويته الوطنية، وتصحيح مسار الدولة بعد سياسات جماعة هددت الاستقرار والهوية الوطنية.. 

خرج الملايين في مظاهرات سلمية للمطالبة بدولة مدنية حديثة. وتم إستعادة الهوية الوطنية لبناء دولة مدنية ومواجهة التدخلات الخارجية، ومن ثم وضع دستور جديد يعبر عن تطلعات الشعب. ثم استعادة الأمن ومواجهة الإرهاب. وإطلاق مشروعات قومية كبرى. وعملت مصر جاهدة للحفاظ على الأمن ومواجهة الإرهاب وتعزيز دور مصر الإقليمي.. فثورة 30 يونيو أكدت على قوة الحركة الوطنية المصرية كحامية للدولة وقادرة على مواجهة التحديات.


وتواجه مصر اليوم تحديات عديدة، مثل النزاعات الإقليمية، الإرهاب، وأزمات المياه. وذلك يتطلب تعبئة الروح الوطنية المحفورة فى تاريخ الشعب المصرى من خلال  تعزيز اللحمة الوطنية واستحضار رموز النضال التاريخية لتذكير الشعب بقيم التضحية والوحدة. وأيضا من خلال إطلاق برامج تعليمية وتثقيفية تسلط الضوء على تاريخ الحركة الوطنية في المناهج الدراسية لزيادة الوعي الوطني.

بالاضافة إلى تفعيل دور الشباب وإستلهام روح الأحداث الوطنية جنبا إلى جنب مع ما يتم من   تعزيز الدبلوماسية الإقليمية، وإحياء العلاقات التاريخية لمصر مع الدول العربية والإفريقية لبناء تحالفات قوية لمواجهة التحديات المشتركة.
فضلا عن تنمية الاقتصاد واستلهام التجارب التنموية من مراحل البناء الوطني السابقة لتطوير مشاريع تنموية تُعزز الاستقلال الاقتصادي.

 

الوعي الوطني في قلب مصر

التكنولوجيا والتراث الثقافي

 

إن تاريخ الحركة الوطنية المصرية ليس مجرد صفحات من الماضي، بل هو مصدر إلهام يُمكن استثماره في صياغة مستقبل مشرق لمصر. من خلال تعزيز التماسك الوطني وتمكين الشباب، إلى جانب عمل الدبلوماسية الإقليمية، وبذلك تستطيع مصر التصدي لتحديات المنطقة العربية والإقليمية بحكمة وقوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحديات الاقليمية الهوية الوطنية الهوية الثقافية الحركة الوطنية المصرية النضال الوطني بناء الوطن الحركة الوطنية د عايدة نصيف فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

دور مصر في السياسة الخارجية والأمن الإقليمي

تنمية الموارد البشرية ومستقبل مصر الاقتصادي

روعة الانتصار

الأزمات العالمية وتحدياتها

الفلسفة وبناء الإنسان
ads

الأكثر قراءة

4274 جنيهًا لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب في أول أيام 2025

الزمالك يستعد للإعلان عن تجديد عقد زيزو

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

أخبار مصر: زيادة أسعار الزيت وجبنة دومتي ونسكافيه، زواج مصطفى شعبان، حريق بمحافظتين بداية 2025، تطورات جديدة بواقعة نجل القرضاوي

"تم إيقاف حسابك البنكى يرجى الاتصال".. ضبط عصابة موظفى البنوك المزيفة فى المنيا

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

مدبولي: معدل نمو الاقتصاد المصري وصل إلى 3.5% في الربع الأول من العام المالي

أسعار الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات في أول أيام 2025

منوعات

المزيد

حادث دهس يوقع ضحايا بين ضباط الشرطة بنيوزيلندا

انهيار جليدي يدمر جرافة أثناء تنظيف طريق في تركيا

تراشق بالبيض والطحين، طريقة غريبة لاحتفالات الإسبان بآخر أيام العام (صور)

خبيرة أبراج تكشف مصير كهربا وشيكابالا وحظوظ الأهلي والزمالك في 2025 ومفاجأة عن الخطيب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات في أول أيام 2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

صلاح على القمة.. أكثر اللاعبين للتمريرات الحاسمة في الدوريات الكبرى لأوروبا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصيام تطوعًا في رجب وشعبان دون غيرهما؟ دار الإفتاء تجيب

من تفسير محمد سيد طنطاوي، جزاء مصاحبة النبي والجهاد معه

احذر، أخطاء شائعة يقع فيها المصلون قد تبطل الصلاة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية