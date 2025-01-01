الحركة الوطنية ومواجهة تحديات المستقبل

تمتلك مصر تاريخًا طويلًا ومجيدًا من النضال الوطني ضد الاستعمار والتحديات الداخلية والخارجية. فلقد شكلت الحركة الوطنية المصرية حجر الأساس في صياغة الهوية الوطنية وتعزيز الاستقلال السياسي والاجتماعي. ومع تصاعد التحديات الإقليمية في المنطقة العربية، يصبح من الضروري استثمار هذا التاريخ الملهم لصياغة استراتيجية وطنية تُعزز مكانة مصر في المنطقة.

فالحركة الوطنية الصادقة عبر تاريخ مصر وفى مفهوم الجماعة الوطنية لا تنحصر في حزب أو ائتلاف أو نخبة، وإنما هى وعى جمعى يخرج من مكنون الشعب المصرى، لينطلق إلى الحفاظ على وحدة الأرض وتماسك المجتمع، ليعبر إلى الأمان الذى يحميه ذاكرة التاريخ بسطور محفورة من ذهب.

وفى سياق حديثى نجد التاريخ يحكى مسار الحركة الوطنية المصرية بشكلها المنظم في القرن التاسع عشر لمواجهة الاستعمار البريطاني الذي إحتل البلاد عام 1882. ومن أبرز محطات هذه الحركة

الثورة العرابية (1881-1882) والتى قادها أحمد عرابي ضد الخديوي توفيق والهيمنة الأجنبية على الجيش والاقتصاد.



وثورة 1919 بقيادة سعد زغلول، مطالبة بالاستقلال وإنهاء الحماية البريطانية. كانت لحظة محورية في تكوين وعي شعبي جامع. وأبرز إنجازات الحركة الوطنية تحقيق الاستقلال عن الاستعمار البريطاني عام 1952 ثم بناء المؤسسات الوطنية وترسيخ مفهوم الدولة الحديثة. وتعزيز الهوية الثقافية والوطنية لمواجهة محاولات التبعية.

وأتوقف عند حرب أكتوبر 1973 والتى شكلت نصرًا عسكريًا وسياسيًا أعاد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية.. وجاءت ثورة 30 يونيو 2013 فكانت تعبيرًا عن إرادة الشعب المصري في استعادة هويته الوطنية، وتصحيح مسار الدولة بعد سياسات جماعة هددت الاستقرار والهوية الوطنية..

خرج الملايين في مظاهرات سلمية للمطالبة بدولة مدنية حديثة. وتم إستعادة الهوية الوطنية لبناء دولة مدنية ومواجهة التدخلات الخارجية، ومن ثم وضع دستور جديد يعبر عن تطلعات الشعب. ثم استعادة الأمن ومواجهة الإرهاب. وإطلاق مشروعات قومية كبرى. وعملت مصر جاهدة للحفاظ على الأمن ومواجهة الإرهاب وتعزيز دور مصر الإقليمي.. فثورة 30 يونيو أكدت على قوة الحركة الوطنية المصرية كحامية للدولة وقادرة على مواجهة التحديات.



وتواجه مصر اليوم تحديات عديدة، مثل النزاعات الإقليمية، الإرهاب، وأزمات المياه. وذلك يتطلب تعبئة الروح الوطنية المحفورة فى تاريخ الشعب المصرى من خلال تعزيز اللحمة الوطنية واستحضار رموز النضال التاريخية لتذكير الشعب بقيم التضحية والوحدة. وأيضا من خلال إطلاق برامج تعليمية وتثقيفية تسلط الضوء على تاريخ الحركة الوطنية في المناهج الدراسية لزيادة الوعي الوطني.

بالاضافة إلى تفعيل دور الشباب وإستلهام روح الأحداث الوطنية جنبا إلى جنب مع ما يتم من تعزيز الدبلوماسية الإقليمية، وإحياء العلاقات التاريخية لمصر مع الدول العربية والإفريقية لبناء تحالفات قوية لمواجهة التحديات المشتركة.

فضلا عن تنمية الاقتصاد واستلهام التجارب التنموية من مراحل البناء الوطني السابقة لتطوير مشاريع تنموية تُعزز الاستقلال الاقتصادي.

إن تاريخ الحركة الوطنية المصرية ليس مجرد صفحات من الماضي، بل هو مصدر إلهام يُمكن استثماره في صياغة مستقبل مشرق لمصر. من خلال تعزيز التماسك الوطني وتمكين الشباب، إلى جانب عمل الدبلوماسية الإقليمية، وبذلك تستطيع مصر التصدي لتحديات المنطقة العربية والإقليمية بحكمة وقوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.