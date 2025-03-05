رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن إنهاء مهامه ويطالب بفتح تحقيق في فشل 7 أكتوبر

قال رئيس اركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي: كنت جزءا من الإخفاقات كما كنت أيضا جزءا من الانتصارات التي حققتها دولتنا.

رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن إنهاء مهامه

وأضاف هاليفي: “حافظنا على الجيش قويا ومتماسكا ولم نتخل عن أي أحد أدى الخدمة العسكرية، وما حصل كان تحت إمرتي وأتحمل اليوم مسؤوليتي إزاء ما حدث في الجيش في السابع من أكتوبر”.

وتابع: “كنت أيضا مسؤولا عن خطوات إيجابية وإنجازات كثيرة تحققت خلال السنوات الماضية، وأنهي مهامي اليوم باسم المسؤولية التي سترافقني لآخر أيامي عن الإخفاق يوم السابع من أكتوبر. ليس معقولا أن يتم التحقيق في فشل 7 أكتوبر فقط في الجيش والشاباك، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية أمر ضروري ومطلوب وهو شأن أخلاقي قبل أن يكون قضائيا".

وقال: “يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية من باب التعلم مما حصل وليس من أجل توجيه الاتهامات وكلنا مخلصون للدولة ولقياداتها وأقدر حرية المبادرة والعمل التي حظيت بها. تألمنا في السابع من أكتوبر لكننا واصلنا المسير إلى الأمام والحرب لم تنته بعد والنصر هدف لا محيد عنه. وجهنا ضربات قوية لحزب الله وإيران وأنشأنا منطقة عازلة كبيرة في سوريا وحجمنا الإرهاب”.

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