جيش الاحتلال يزعم: وجهنا ضربات قوية لأعدائنا بعد الفشل الكبير في 7 أكتوبر

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن تل أبيب بعد الفشل الكبير في التصدي لأحداث الـ 7 من أكتوبر 2023، تمكنت من توجيه ضربات قوية لأعدائها.

وقال جيش الاحتلال: "آن الأون لإجراء مراجعة شاملة واستخلاص العبر لمراحل الحرب بعد التحقيقات"، مضيفا: "تمكنا من خلق فرصة لإحداث تغيير إيجابي وعميق في الوضع الاستراتيجي لإسرائيل".

صعوبة تجنيد عملاء في قطاع غزة

كشفت تحقيقات الشاباك الإسرائيلي في هجوم السابع من أكتوبر أنه كانت هناك مبالغة في قدرات الجدار وقوات جيش الاحتلال وغياب للرقابة فعالة.

وجاء في التحقيق: "فشلنا على مدى سنوات في معرفة خطة حماس الهجومية، وواجهنا صعوبة في تجنيد عملاء في قطاع غزة"، لافتا إلي أن تجنب الهجوم كان ممكنا، وسياسة الصمت سمحت لحركة حماس باكتساب قوة هائلة.

وبحسب ما نقلت وكالة «معا» عن الإعلام العبري، أضاف التحقيق: "فشلنا على مدى سنوات في معرفة خطة حماس، والانتهاكات ضد المسجد الأقصى وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين حفزت على قرار الهجوم".

أسباب الفشل في التحذير من هجوم السابع من أكتوبر

وتابع التحقيق "قناعتنا بانشغال حماس بالضفة كانت أحد أسباب فشلنا في التحذير من الهجوم".

من جهته، قال رئيس الشاباك الإسرائيلي: " سأتحمل هذا العبء الثقيل طوال حياتي ولو تصرفنا بشكل مختلف لكنا تجنبنا وقوع المجازر"، وذلك وفق تعبيره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.