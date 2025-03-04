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لجنة إعمار غزة تشكل ثلاث مجموعات عمل وتبدأ في إعداد خطة عاجلة للإيواء

لجنة نقابة المهندسين
لجنة نقابة المهندسين لإعادة إعمار غزة، فيتو
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تولي لجنة نقابة المهندسين لإعادة إعمار غزة أولوية قصوى لوضع خطة للإيواء العاجل، بهذا التصريح افتتح المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، كلمته خلال اجتماع لجنة الإعمار اليوم برئاسة الدكتور المهندس أحمد عابدين. 

لجنة إعمار غزة تشكل ثلاث مجموعات عمل وتبدأ في إعداد خطة عاجلة للإيواء

وحضور المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد للنقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- عضو المجلس الأعلى، والدكتور طارق وفيق، والدكتور عبد القوي خليفة، والدكتور كمال شاروبيم، والدكتور شريف أبو المجد، والدكتور محمد عبد الغني، والدكتور خالد الذهبي، والدكتور مصطفى أبو زيد، وعبر زووم الدكتور ناصر درويش.


تناول الاجتماع دراسة ما تم استعراضه من أفكار ومقترحات خلال ندوة إعمار غزة والتي نظمتها النقابة الأحد 23 فبراير الماضي.

وخلال الاجتماع قررت اللجنة تشكيل ثلاث لجان شملت لجنة المرحلة العاجلة، ولجنة التدريب، ولجنة الإعمار الدائم، وتضم اللجنة الأولى في عضويتها الدكتور طارق وفيق، والدكتور عبدالقوي خليفة، والدكتور خالد الذهبي والمهندس الاستشاري محمد ناصر وتتولى اللجنة وضع خطة عاجلة للإيواء والإعاشة السريعة تتضمن توفير مآوي سريعة ومناسبة وآدمية ووسائل إعاشة وخدمات إنسانية وخدمات صحية، وتقديم الخطة للجهات المعنية.
وتتولى لجنة التدريب برئاسة الدكتور شريف أبو المجد وضع برنامج تدريبي عبر زووم لمهندسي غزة على كيفية المسح الميداني وتقييم حجم الأضرار وتحديد الأعمال المطلوبة لكل منشأ أو مرفق، وذلك تلبية لاحتياجات ومطالب المهندسين الفلسطينيين هناك.


وتضم لجنة الإعمار الدائم كلا من الدكتور ناصر درويش، والدكتور كمال شاروبيم، والدكتور محمد عبدالغني، والدكتور مصطفى أبو زيد، وتتولى إعداد خطة شاملة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة بشكل كامل ودائم.

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