الأربعاء 05 مارس 2025
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ثقافة وفنون

ياسين التهامي يحيي حفلا كبيرا بمسرح التليفزيون في منتصف رمضان

ياسين التهامي
ياسين التهامي

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني عن إقامة حفل كبير علي مسرح التليفزيون بماسبيرو يحييه المنشد الديني الشهير الشيخ ياسين التهامي، وذلك مساء السبت منتصف شهر رمضان الجاري.

ويشهد الحفل الذي يحضره عدد كبير من الشخصيات العامة تكريم المنشد الديني الكبير، فيما يعد أول تكريم رسمي له في الهيئة الوطنية للإعلام. 

ولد الشيخ ياسين التهامي في محافظة أسيوط عام ١٩٤٩، وبدأ تعليمه في الأزهر الشريف حتي المرحلة الثانوية، لكنه سرعان ما احترف الإنشاد الديني، وذاع صيته داخل مصر وخارجها.

واشتهر ياسين التهامي الذي يمتلك صوتًا رائعًا بالقصائد الصوفية عميقة المعني، وقد اتسع جمهوره تدريجيا حتي أصبحت حفلاته من أكثر الحفلات العامة ازدحامًا في العالم العربي.

يذكر أن التليفزيون المصري كان له الدور الكبير في تقديم الشيخ ياسين التهامي للجمهور وذلك عبر البرنامج الشهير (الفن الشعبي) من إخراج شوقي جمعة.

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