إحالة شخص حاول تهريب مبالغ مالية عبر مطار القاهرة للمحاكمة

أمرت نيابة النزهة بإحالة شخص لاتهامه بمحاولة تهريب مبالغ مالية عبر مطار القاهرة الدولي، للمحكمة الاقتصادية.

البداية كانت عندما تمكن رجال أمن مطار القاهرة من ضبط شخص أثناء دخوله من بوابة 35 بقرية الضائع مستقلا سيارة خاصة، حيث عثر بحوزته داخل السيارة على مبلغ مالي ما يقرب من "5 ملايين جنيه".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد إدخالها إلى إحدى الطائرات المتجه إلى إحدى الدول الأجنبية للاتجار بها بين الجالية والعمالة المصرية هناك.

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