حجز شخص بتهمة تهريب عملات أجنبية مخدرات في مطار القاهرة
أمرت نيابة النزهة بحجز شخص بتهمة محاولة تهريب عملات أجنبية ومحلية وحيازة قطعة حشيش في مطار القاهرة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون.
كما عثر على قطعة من مخدر الحشيش مخبأة داخل طيات ملابسه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.
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