الأربعاء 05 مارس 2025
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أخبار مصر

طقس الغد، الأرصاد تحذر من استمرار حالة عدم الاستقرار

حالة الطقس
حالة الطقس
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تستمر حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية  غدا الخميس على شمال البلاد وسيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا بقيم تتراوح من 2: 4 درجات مئوية ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية.

الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

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حالة الطقس اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس الغد، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وكشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 9

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11
 

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