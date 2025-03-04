الثلاثاء 04 مارس 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من طقس الغد، أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس
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 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية غدا الأربعاء  على شمال البلاد وسيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية، ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من شمال البلاد.
 
 

حالة الطقس اليوم، أمطار متوسطة على هذه الأماكن

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 4 -3- 2025 بمحافظة البحيرة

 كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية  من نشاط للرياح  على مناطق السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يستمر الارتفاع التدريجى بدرجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 9

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14

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