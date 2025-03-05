الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

سقوط مسجل خطر لتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام في الهرم

سقوط مسجل خطر لتزوير
سقوط مسجل خطر لتزوير المحررات الرسمية

تمكنت مباحث الاموال العامة، من ضبط مسجل خطر لممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية  بمنطقة الهرم علي طريقة فيلم " ابن القنصل ".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية، متخذًا من شقة مستأجرة كائنة بمنطقة الهرم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (مجموعة من المستندات المنسوب صدورها لجهات مختلفة - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير "بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"– مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - 5 بطاقات دفع إلكترونى).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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