الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السرعة الزائدة السبب، تفاصيل إصابة 14 راكبا في حادث تصادم بالشرقية

اسعاف الشرقية،فيتو
اسعاف الشرقية،فيتو

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم بين سيارة جامبو مع ميكروباص بطريق “بلبيس- العاشر”، وعلى الفورانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

إصابة 9 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في الشرقية

نزيف الأسفلت مستمر..حادث مروري يسفر عن إصابة 14 راكبا

تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية اخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة جامبو مع ميكروباص بطريق “بلبيس-العاشر من رمضان”، بنطاق مدينة العاشر من رمضان ونتج عن الحادث إصابة 14 شخص بإصابات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص واخري جامبو بسبب السرعة الزائدة وجري نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول الواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة مرة ثانية.

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف  حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

كيفية تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السيروتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصابة 14 شخصا في حادث تصادم بالشرقية إحصائيات مركز حوادث المرور حوادث أخبار حوادث الطرق حوادث محافظة الشرقية

مواد متعلقة

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

رئيس مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية

الكلاسيكو الإيطالي، موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان والقنوات الناقلة

محافظ بني سويف يتفقد مدرسة علية رشدي الإعدادية لمتابعته انتظام الدراسة

بحوث الشرق الأوسط تستعرض انعكاسات السياسات الإسرائيلية في مؤتمر جديد

السيسي: إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم

مستريحة العقارات..قرار من النيابة ضد سيدة في الشرقية

ads

الأكثر قراءة

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

السيسي يؤكد لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار بغزة

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

محمد صلاح يستهدف رقمين قياسيين أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

قرار جمهوري بتجديد تعيين اللواء خيرت بركات رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 25

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد 16 فبراير 2025

منوعات

المزيد

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

اختفاء 151 مليون دولار من أموال إطعام الجيش الأمريكي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

سنة الله، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 62 من سورة الأحزاب (فيديو)

ماذا تقول الملائكة للكافرين يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية