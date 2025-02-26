إحالة مسؤول مخزن منتجات غذائية للمحاكمة بتهمة حيازة 2 طن لحوم منتهية الصلاحية

أمرت نيابة الشرابية بإحالة مسؤول مخزن منتجات غذائية لمحكمة الجنح بتهمة حيازة وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

ونجحت أجهزة الأمن بمباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة في القبض على مسؤول مخزن مواد غذائية في دائرة القسم، يقوم بتجميع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، وإعادة تدويرها وبيعها للمستهلكين على أنها صالحة.



وتم العثور داخل المخزن على 2 طن من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي وبدائلها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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