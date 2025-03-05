تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% عند مستوى 30795 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% عند مستوى 38445 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.01% عند مستوى 13553 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.43% عند مستوى 8543 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 11890 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08% عند مستوى 3299 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 38449 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 13532 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 8626 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 11934 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30988 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 38708 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13630 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 8645 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 11967 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3304 نقاط.

مواعيد التداول خلال شهر رمضان المعظم

وقررت إدارة البورصة المصرية أن تكون مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان المعظم كما يلي:

لتكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة كالتالي:

- السوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) وجلسة تداول سندات وأذون الخزانة المصرية وجلسة تحويلات شهادات الإيداع الأجنبية مقابل الأسهم المصرية من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1:30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9:30 صباحًا.

- جلسة مزاد سعر الاقفال:

فترة مزاد سعر الاقفال من توقيت 1:15 ظهرًا ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير (عشوائي) بداية من توقيت 1:23 ظهرًا وحتى توقيت 1:25 ظهرًا.

فترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتى توقيت 1.25 ظهرًا.

جلسة التداول بسعر الإغلاق من توقيت 1:25 ظهرًا وحتى توقيت 1:30 ظهرًا تمامًا.

- تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9:15 صباحًا إلى الساعة 9:30 صباحًا وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9:30 صباحًا حتى 9:45 صباحًا.

- تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهرًا إلى الساعة 2 ظهرًا.

- جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا.

- جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

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