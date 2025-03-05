الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

3 قرارات من النيابة بشأن حادث انقلاب سيارة بحدائق أكتوبر

اسعاف
اسعاف

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثث 3 أشخاص لقي مصرعهم  في انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة حدائق أكتوبر، فيما أصيب 4 آخرون.

 

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

 

حادث طريق في حدائق اكتوبر 

 

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من رئيس مباحث حدائق أكتوبر المقدم محمد نجيب، يفيد فيه بوقوع حادث مروري وسقوط ضحايا ومصابين.


وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 أخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي.

 

حادث الطريق الأوسطي اليوم 

وفي واقعة أخرى تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطي بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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