الأربعاء 05 مارس 2025
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الشربيني يتابع موقف تنفيذ الآلاف من شقق سكن لكل المصريين بـ 5 مدن جديدة

جولة وزير الإسكان
جولة وزير الإسكان شريف الشربيني

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة، وهي العبور الجديدة، والسويس الجديدة، والمنيا الجديدة،  و15 مايو، و6 أكتوبر، وذلك ​من خلال نتائج جولات تفقدية وتقارير عن المشروعات.

وأكد وزير الإسكان، أهمية تسليم الوحدات السكنية للمواطنين في المواعيد المتفق عليها وإتاحة الوحدات الجديدة للحجز، مع مراعاة تنفيذ مشروعات الخدمات بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية، مشدداَ على ضرورة تحقيق أعلى معايير الجودة في الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية، وذلك في إطار ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروعات القومية بمختلف المدن الجديدة. ​

وفي هذا الإطار، أجرى الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، جولة تفقدية بمواقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة بهدف متابعة سير العمل وتقييم مدى الالتزام بالخطط الزمنية وجودة التنفيذ.

وخلال الجولة، تابع رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، وحدات "سكن لكل المصريين" بالحيين 15 و16 بواقع 638 عمارة بها 15,312 وحدة سكنية، وأعمال البنية التحتية المرتبطة بالمشروع بما في ذلك شبكات المرافق والطرق وأعمال تركيب الإنترلوك والبلدورات وأعمال تنسيق الموقع بين العمارات.

وتفقد رئيس الجهاز أعمال إنشاء مدرسة تعليم أساسي، وأكد ضرورة الانتهاء من المدرسة والملاعب والمشروعات الخدمية الأخرى في أقرب وقت ممكن، مشددا على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخدمية الأخرى مثل المراكز الصحية لتلبية احتياجات المنتقلين للسكن.

كما تفقد رئيس جهاز العبور الجديدة، مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13 والذي يضم 180 عمارة بإجمالي (٣٩٢٤) وحدة حيث يهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية مستدامة وصديقة للبيئة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وفق أحدث معايير البناء الأخضر، حيث شملت الجولة متابعة الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للعمارات والتوجيه بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتسليم الوحدات، مع مراعاة أعلى معايير الجودة.

وتفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، موقف تنفيذ 86 عمارة سكنية بها 2064 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا للوحدة، ومدرسة للتعليم الأساسي تضم 33 فصلًا، وحضانة، وأعمال توصيل الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة طاقة، وكذا السوق التجارية الذي يضم 8 محال تجارية.

ووجهت رئيس الجهاز بضرورة الالتزام بالجدول الزمني، ومتابعة أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لضمان أعلى مستويات الجودة.

وتابع المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنشاء   27 عمارة "سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل" بعدد 648 وحدة بمساحة 90 م٢ للوحدة ضمن المرحلة الخامسة، وكذا 5 عمارات ضمن المبادرة تضم 180 وحدة مساحة 75 م٢ المرحلة الخامسة بالحي الرابع منطقة 1360 فدانا، و71 عمارة بها 1704 وحدات ضمن المرحلة السادسة ضمن المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل" بالحي الرابع منطقة 1360 فدانا.

وتفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، ومسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ مبنى الحضانة بموقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة النرجس في المدينة، وأعمال التشطيبات بالوحدات السكنية بالمشروع.

وأشار المهندس علي سعد إلى أن المشروع يتضمن إنشاء 465 عمارة سكنية بها 11160 وحدة سكنية، مخصصة لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، لافتًا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت حوالي 87%.

وأجرى المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس مصطفى عبد اللطيف، عضو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ عمارات "سكن لكل المصريين محور متوسطي الدخل" بعدد ١٣٤عمارة، استهدفت معاينة ومراجعة اختيار تشكيلات وألوان الواجهات، ومتابعة التشطيبات الداخلية والخارجية وتقدم الأعمال، وتم التأكيد على أهمية الانتهاء من الأعمال بجودة عالية وفي التوقيتات المحددة.

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