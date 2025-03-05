إحالة مالك شركة وآخر بتهمة قتل موظف ودفنه بالصحراء في مدينة نصر للجنايات

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة مالك شركة وآخر، بتهمة قتل موظف يعمل لديه ودفنه بالصحراء بعد اكتشاف الأول أن المجني عليه سرقه، إلى محكمة الجنايات.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثان تلقى بلاغا من عامل يفيد فيه باختفاء ابن شقيقه وعدم عودته للمنزل لعدة أيام، وبعمل التحريات تبين أن المتغيب يعمل في شركة خرسانة.

وبتتبع كاميرات المراقبة، تبين أن آخر ظهور للمجني عليه كان برفقة مالك الشركة التي يعمل بها وسائق بذات الشركة، وبإلقاء القبض على المتهمين اعترفا بخطف الموظف لمدينة العبور وقاما بتعذيبه حتى الموت بعد اكتشافهما قيامه بسرقة معدات ومواد أخرى من الشركة.

وأضاف المتهمان أنهما قاما بعد وفاة المجني عليه بدفنه بالصحراء بجوار الطريق الأوسطي

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